Russland: Høy sannsynlighet for at IS-lederen er død

Det russiske utenriksdepartementet melder torsdag at de med høy grad av sikkerhet kan si at lederen for Den islamske staten (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, er død, melder nyhetsbyrået RIA ifølge Reuters.

Moskva sa i forrige uke at deres styrker kan ha drept IS-lederen under et luftangrep, men Washington meldte at de ikke kunne verifisere noe dødsfall. Vestlige og irakske tjenestemenn mottok meldingen med skepsis.

Viktig moské sprengt i luften

Ryktene om Baghdadis død har vært mange, men har til nå ikke vist seg å bli bekreftet.

Oppfattelsen av at IS synger på siste verset, ble forsterket ved at IS ifølge irakske styrker sprengte den symbolsk viktige Al-Nuri-moskeen og dens skjeve minaret i luften onsdag kveld.

Moskeen er ikke minst kjent som det eneste stedet der Baghdadi har vist seg offentlig og latt seg filme de siste tre årene.

Nyhetsbyrået Amaq, som står IS nært, hevdet onsdag at det var amerikanske bomber som hadde ødelagt moskeen. Amerikanske militære talsmenn benekter at de slapp noen bomber i det aktuelle området da moskeen ble sprengt.