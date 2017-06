Denne uken sjøsatte det britiske sjøforsvaret sin nye stolthet. Hangarskipet HMS Queen Elizabeth er på 65.000 tonn, har plass til 1600 i mannskapet og 36 topp moderne jagerfly. Den britiske forsvarsminister Michael Fallon var til stede og godt fornøyd.

– Flytende festning

– Denne flytende festningen er med god margin det mest slagkraftige skipet noensinne bygget i Storbritannia, sa Fallon under sjøsettingen.

Han la til at hun var «bygget av de beste, har det beste mannskapet og vil levere for Storbritannia». Til BBC sa han noe som ble referert bredt i britisk presse og som har hisset opp russerne. Han mente misunnelige russerne nå vil satse på å spionere på britenes nye skip.

Kalte russisk skip morkent

– Når man så det gamle, morkne Kuznetsov som seilte gjennom kanalen for noen måneder siden, tror jeg russerne vil se på dette skipet med en anelse misunnelse, sa han.

Fallon tenkte her på det russiske hangarskipet Admiral Kuznetsov fra 1990. Det seilte nordover til Kolahalvøya igjen i januar etter å ha vært i Middelhavet i tre måneder i forbindelse med Syria-krigen. Under oppdraget der styrtet for øvrig to av skipets jagerfly etter mislykkede landingsforsøk på skipet.

– Avslører total uvitenhet

Russiske militære har ikke tatt lett på det de oppfatter som nedsettende kommentarer fra den britiske forsvarsministeren. Ifølge nyhetsbyrået Tass sier forsvarstalsmann Igor Konasjenkov at bemerkningene fra briten bare er skryt.

– De ekstatiske uttalelsene fra den britiske forsvarsministeren om det nye hangarskipets ytre overlegenhet over det russiske krigsskipet Admiral Kuznetsov, viser bare hans totale sjømilitære uvitenhet, sier talsmannen.

Han mener det er stor forskjell på et faktisk hangarskip, som det britiske, og en krysser med fly, som det russiske.

Fakta: Britenes nye hangarskip De to britiske hangarskipene av Queen-Elizabeth-klassen er på 65.000 tonn. I tillegg til HMS Queen Elizabeth som er sjøsatt, bygges HMS Prince of Wales. Topphastigheten er 25 knop. Det er selvforsynt i 45 dager og har en rekkevidde på 10.000 nautiske mil, ca. 18.000 km. Flydekket er 70 meter bredt og 280 meter langt. Man kunne parkert 470 London-busser her. Skipet kan utstyres med 36 F-35-jagerfly og fire Crowsnest-helikoptre. Kilde: Det britiske forsvarsdepartementet

– Bare et beleilig mål

– Som med bier, er det britiske hangarskipet kun i stand til å sende ut fly når det er omkranset av en sverm krigsskip, støttefartøy og ubåter som kan beskytte det, sier Konasjenkov. Han mener Kuznetsov er langt bedre i stand til å beskytte seg selv.

– Det britiske skipet er bare et beleilig og stort mål til sjøs, sier Konasjenkov. Han hevder det vil være i britenes interesse ikke å teste «skjønnheten» i sitt skip nærmere enn noen hundre kilometer fra dets «fjerne slektning».

Kalte det «skammens skip»

Da Kuznetsov i januar seilte nordover gjennom den engelske kanal fulgte britene nøye med. Også den gang hadde Fallon mindre pene ord å si om det russiske skipet.

– Vi vil holde et skarpt øye med Admiral Kuznetsov mens den lusker tilbake til Russland, et skammens skip som med sitt oppdrag bare har forlenget det syriske folks lidelser, sa han da.

Russerne bygger nytt?

Samtidig som skipskjeklingen har funnet sted, har den russiske viseadmiral Viktor Bursuk bekreftet at Russland vil bygge et nytt hangarskip. Dette sa han onsdag på en forsvarsmesse i St. Petersburg. Russerne vurderer ifølge det statseide nyhetsbyrået Sputnik flere forskjellige utkast. Blant annet ser man på et prosjekt kalt 23000 E Sjtorm. Et skip i en eventuell Sjtorm-klasse vil være på 100.000 tonn, atomdrevet, ha et mannskap på 4000 og 90 jagerfly om bord. Det aller laveste prisanslaget er på godt over 50 milliarder kroner.