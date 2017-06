Saudi-Arabia: Kongen sparket nevøen og forfremmet sønnen

Den nye kronprinsen er 31 år gammel og sønn av kong Salman og hans tredje kone. Han beholder posten som forsvarsminister og utnevnes også til visestatsminister, heter det et i et offisielt dekret.

Den 81 år gamle kong Salman overtok tronen da halvbroren, kong Abdullah, døde i 2015. Han har slitt med helsen i årevis, hatt minst ett slag, er delvis lammet og i økende grad redusert.

Selv om kongen ofte poserer på bilder med ledere og besøkende, senest sammen med president Donald Trump i mai, skal det lenge ha vært jobbet hardt i kulissene for å skjule det faktum at han lider av gryende demens.

Krigsforbrytelser

Kronprins Mohammed bin Salman kan derfor raskt ende opp som monark i det oljerike kongedømmet, noe analytikere tror kan få følger for den videre utviklingen i landet. Hvordan er usikkert.

Saudi-kjenneren Kristian Coates Ulrichsen ved Rice University i Houston beskriver den unge kronprinsen som handlekraftig og viser blant annet til at han som leder av Rådet for økonomi og utvikling har ivret etter å privatisere det statlige oljeselskapet Saudi Aramco.

Som forsvarsminister er det også Mohammed bin Salman som har ledet Saudi-Arabias krigføring mot Houthi-militsen i nabolandet Jemen, en krig som ifølge FN til nå har kostet over 10.000 mennesker livet og drevet millioner på flukt.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein har tatt til orde for en internasjonal gransking og mener at Saudi-Arabia har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser, og det samme mener menneskerettsorganisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch.

Ny generasjon

Når Mohammed bin Salman før eller siden overtar, vil han være den første i sin generasjon til å innta tronen i et land der over halvparten av befolkningen er under 25 år gamle.

Kong Salman og forgjengerne har alle vært sønner av landets grunnlegger og første monark Ibn Saud. Utnevnelsen av Mohammed bin Salman innebærer at det nå er barnebarnas tur.

Lukker øynene

Mens andre regimer i araberverdenen har falt, har det vært få tegn til uro i Saudi-Arabia de siste årene.

Kong Salman slår fast at det er helt uaktuelt å innføre demokrati, og han anklager fiender av Saudi-Arabia for å ha funnet opp begrepet wahabisme, den strengt fundamentalistiske retningen innen sunniislam som i praksis er statsreligion i landet og som har inspirert grupper som al-Qaida.

Saudi-Arabias kvinner har ikke fått flere rettigheter, og i likhet med tidligere monarker har kong Salman latt det fryktede religionspolitiet jakte på dem som bryter landets strenge sharialover.

Opposisjonelle og kritiske røster kastes i fengsel i Saudi-Arabia, som fortsatt gjennomfører offentlige henrettelser med sabel og praktiserer steining og pisking som straffemetoder.