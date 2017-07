Saudi-allierte møtes i Kairo for å diskutere Qatar-krisen

De fire landene ga emiratet 48 timer ekstra til å møte deres ultimatum etter først å ha gitt landet en ti dagers frist som utløp søndag.

Saudi-Arabia sa tidlig onsdag de fire hadde mottatt Qatars svar og at de ville svare til rett tid.

Trump i samtaler med golfstatene: Oppfordrer ledere i golfstatene til å få på plass en enighet

Utenriksministrene fra de fire landene som brøt av diplomatiske og handelsforbindelser med Qatar, skal møtes i Kairo onsdag formiddag. I etterkant er det ventet at det vil holde en pressekonferanse.

Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ga et offisielt svar på mandag til Kuwait, som mekler i tvisten, men innholdet i svaret er fortsatt ikke kjent.

Tirsdag mottok Qatars emir Tamim bin Hamad Al-Thani et skriftlig svar fra Kuwaits emir Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Myndighetene i Doha har sagt at det ikke vil bøye seg for press og at kravene så ut til å være skreddersydd for å bli avvist.

På en pressekonferanse tirsdag betegnet emiren at kravlisten som urealistisk og ikke gjennomførbar.

– Det handler ikke om terrorisme, det dreier seg snarere om å hindre ytringsfrihet, sa han.