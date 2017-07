Nyheten om fredsprisvinneren Liu Xiaobos uhelbredelige sykdom er blitt møtt med øredøvende stillhet fra norske myndigheter.

Det får Ola Elvestuen, nestleder i regjeringens samarbeidsparti Venstre, til å reagere kraftig:

– Jeg syns statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier Elvestuen til Aftenposten.

Venstres nestleder sier han er sjokkert og svært kritisk til at norske myndigheter ikke vil ta et like tydelig standpunkt som sine allierte.

EU har bedt Kina om at fredsprisvinneren fra 2010, som er prøveløslatt fra fengsel i hjemlandet, skal tillates å forlate Kina og oppsøke behandling der han selv måtte ønske. Også USAs nye ambassadør, Terry Branstad, har uttalt at Xiaobo bør tillates behandling i utlandet.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Helt riktig å tråkke på kinesiske kjerneverdier

Men etter at fredsprisvinnerens alvorlige sykdom ble kjent, har hverken statsminister Erna Solberg eller kommunalminister Jan Tore Sanner, som selv nominerte Xiaobo til fredsprisen, uttalt seg om den dødssyke mannen.

– Jeg håper at det ikke er på grunn av den såkalte avtalen, eller «underkastelsen», og at dette handler om å unngå å provosere Kina, sier Elvestuen.

– Er det ikke forståelig at regjeringen vil unngå å provosere Kina når de prøver å reetablere et normalt forhold?

– Dette er ikke en provokasjon – det handler om å stå opp for grunnleggende menneskerettigheter. Statsministeren må kunne snakke tydelig om at en dødssyk politisk fange bør få behandling der han selv ønsker, mener Venstres nestleder.

– Hvis det er å tråkke på kinesiske kjerneverdier, er det helt riktig å tråkke på dem.

Fakta: Om fredsprisvinner Liu Xiaobo Liu ble dømt til 11 års fengsel i 2009 for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for politisk demokrati i Kina, kalt «Charter 08».

Liu mottok Nobels fredspris i 2010.

Fredsprisvinneren fikk diagnosen uhelbredelig leverkreft med spredning 23. mai 2017, ifølge en pressemelding fra justismyndighetene i Shenyang, byen der Liu får behandling.

Da han ble prøveløslatt på grunn av den alvorlige sykdommen noen dager etter diagnosen, hadde han om lag tre år igjen å sone.

Ifølge venner av Liu ønsker fredsprisvinneren å oppsøke behandling i vesten.

Mener Kina har mistet all respekt for Norge

Petter Eide (SV) er tidligere generalsekretær i Amnesty og har selv deltatt i dialog om menneskerettigheter med Kina. Han mener slike samtaler med Kina i dag ville vært umulig.

– Hvorfor skal Kina gå i dialog med Norge, når regjeringen har signalisert at de legger seg helt flate og lar Kina diktere? Den norske politikken har oppnådd en ting, og det er at Kina har mistet all respekt for Norge, mener Eide.

Hansen, Alf Ove / SCANPIX

– Liu er dødssyk og holdes i fengslingslignende tilstander under behandlingen, noe som krenker hans rettigheter. Med sin taushet hjelper regjeringen Kina med å straffe ham.

Eide hevder at Solberg-regjeringen er preget av forsiktighet ovenfor stormaktene, og mener dette ikke tjener norske interesser.

– Statsministeren maler seg inn i et pinlig hjørne, og dette blir bare flauere og flauere. Kina er et av de landene i verden som bryter menneskerettighetene mest, og vi må tørre å si fra om det som er grunnleggende galt.

Han kaller regjeringens stillhet om Liu Xiaobos situasjon skammelig.

– Nå er det et internasjonalt initiativ: EU har kritisert Kina og det skaper et handlingsrom som Norge kan være med på. Det vil ikke svekke Norge på noen måte hvis statsministeren uttrykker at Liu skal behandles med verdighet, sier Eide til Aftenposten.

Ap: Bør gjøre felles sak

Arbeiderpartiet mener Norge bør slutte opp om EUs uttalelse.

– Her synes jeg Norge burde gjøre felles sak med de andre europeiske landene, slik det er naturlig i spørsmål om menneskerettigheter der vi deler felles verdigrunnlag, sier leder i utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), til NRK.