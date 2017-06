Skyting på sykehus i New York - Én drept og seks såret

Politiet ber folk holde seg unna området.

Den antatte gjerningsmannen ble identifisert av av nyhetsbyrået AP kort tid etter at skyteepisoden var over. Han gikk inn i Bronx Lebanon Hospital like før kl. 15 lokal tid fredag, med en rifle gjemt i legefrakken.

Gjerningsmannen åpnet ild og drepte minst én person, opplyser politikilder til AP. Seks ble såret, før mannen tilsynelatende tok sitt eget liv.

Ambulansepersonell ble forhindret fra å gå inn i bygningen mens gjerningspersonen fortsatt var på frifot. Bevæpnet politi gikk fra etasje til etasje på jakt etter gjerningsmannen. En drøy time etter at skytingen begynte, bekreftet politiet at han var død.

En talsperson for brannvesenet sier det var flere leger som ble skutt, skriver New York Times. Skadeomfanget er ukjent.

TV-bilder viste at Bronx-Lebanon Hospital Center var omringet av politi- og brannbiler. Bevæpnet politi ble observert på taket av bygningen.

Politiet ba på Twitter folk om å holde seg unna området ved 1650 Grand Concourse på grunn av hendelsen.

Bronx Lebanon Hospital Center oppgir å ha nesten 1000 sengeplasser fordelt på en rekke enheter. Sykehusets akuttmottak er blant de travleste i byen New York.