Slik setter Nord-Koreas nyeste raketter forholdet mellom stormaktene på en kraftig prøve

Regimet i nord sier raketten «kan nå hvor som helst i verden». Få analytikere tror på den påstanden, men flere peker på at raketten trolig har deler av USA inne rekkevidde. Amerikanske og russiske myndigheter avviste imidlertid tirsdag at raketten kunne nådd USA.

President Donald Trump har bedt sin kinesiske kollega, Xi Jinping, om å skru opp presset for å få Nord-Korea til å stanse atom- og rakettprogrammet.

Professor Stein Tønnesson sier at Nord-Koreas rakettutskyting vil øke presset på Kina, Nord-Koreas viktigste allierte, ytterligere.

– Forutsatt at Kim Jong-un er så strategisk, kan han ha tenkt at dersom Kina og Russland kommer på kant med USA, vil de lette presset på Nord-Korea, sier Tønnesson, som er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), til Aftenposten.

Noen av verdens mektigste land er aktører i konflikten rundt Nord-Korea. Med Kim Jong-uns siste aggressive trekk blir deres til tider motstridende interesser tydeligere:

AP / NTB scanpix

NORD-KOREA:

Kim Jong-un og regimets kjerneinteresse er egen overlevelse. Logikken bak kjernevåpenprogrammet er at de vil hindre angrep ved at prisen for å yppe til krig med Nord-Korea, blir enorm.

– Kim har satset på kjernefysisk avskrekking som det viktigste middelet for å sikre regimet sitt, sier seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) til NTB.

Nord-Korea er fullstendig avhengig av Kina for å kunne fungere. Så godt som all olje i Nord-Korea er importert, det aller meste fra Kina og en liten andel fra Russland.

– Fra Kim Jong-uns ståsted er det verst tenkelige om kineserne bestemte seg for at de vil velte ham eller tvinge Nord-Korea til å stanse atomprogrammet, sier Tønnesson.

Mangler leverandør av energi

Dersom kineserne beslutter å bruke olje som pressmiddel, er Russland eneste alternativ for Nord-Korea. Landets forsvar og industri er avhengig av energi.

Russerne forsyner i dag mesteparten av Nord-Koreas flybensin etter at Kina strupet sin eksport i 2013. Eksperter er imidlertid skeptiske til at det er et realistisk alternativ på andre områder.

– Det vil kanskje fylle noen av tomrommene, men det vil sjokkere meg om Russland vil ta på seg byrden med å være Nord-Koreas livslinje, sa analytikeren Bonnie S. Glaser i den amerikanske tankesmien Center for Strategic and International Studies (CSIS) til Reuters tidligere i år.

AP / NTB scanpix

Kan bli strengere sanksjoner

Trump-administrasjonen vil ha enda strengere straffetiltak, men det forutsetter at kineserne blir med på å stramme grepet.

Mulig oljeembargo, blokkering av lasteskip på vei til Nord-Korea og et globalt flyforbud for Nord-Koreas flyselskap, Air Koryo, er blitt foreslått.

Straffetiltak mot kinesiske banker og personer som samarbeider med regimet i Pyongyang, er også på bordet.

Fakta: Interkontinentalt missil (ICBM) Et langtrekkende missil som normalt vil være utviklet for å bære et kjernefysisk stridshode. Rekkevidden er minimum 5500 kilometer. De fleste kan fly cirka 10.000 kilometer eller lengre. Oppskytingen tirsdag 4. juli var den første test av et ICBM som Nord-Korea skal ha foretatt. Pyongyang-regimet har tidligere vist frem to typer ICBM: KN-08, med en påstått rekkevidde på 11.500 kilometer, og KN-14, som skal kunne fly 10.000 kilometer. Et missil er, i motsetning til en rakett, alltid utstyrt med et styringssystem, i form av egne sensorer for selvstendig styring eller målsøking, og/eller kommunikasjon med målsøkingsutstyr. Kilder: BBC/Wikipedia

KINA:

USAs ønske om strengere sanksjoner er et stort dilemma for Beijing, forteller Tønnesson. Om straffetiltakene blir så sterke at Nord-Korea står i fare for å kollapse, er ikke det i Kinas interesse.

– Xi vil ikke redusere støtten til Nord-Korea fordi de ikke vil ha kaos, maktkamp og usikkerhet i Pyongyang, sier PRIO-professoren.

Kineserne frykter at en krig i Korea kan føre til en stor flyktningstrøm over grensen. Enda verre ville det blitt om Korea ble gjenforent under ledelse av en USA-vennlig regjering i Seoul og Kinas «buffersone» blir borte.

Samtidig er både Kim-regimet og Nord-Koreas atomprogrammet upopulært i Kina.

Vanskelig balansegang for Xi

Tønnesson tror Xi vil forsøke å unngå en konfrontasjon med USA, i hvert fall frem til den viktige partikongressen i det kinesiske kommunistpartiet i høst.

– Vi får se på toppmøtet i Hamburg om Trump og Xi holder på den gode tonen, sier han.

– På partikongressen vil Xi forsøke å bekreftet sin stilling som Kinas ‘kjerneleder’. Derfor trenger han ingen utenrikspolitisk krise nå.

Forskeren mener at kinesisk press på Nord-Korea kan få Sør-Korea til å bli mindre USA-vennlig, noe som igjen er i Kinas interesse for å øke innflytelsen landet har i Asia.

– Da kan de forbedre sitt forhold til Sør-Korea, og det er viktigere både strategisk og økonomisk enn å ha et nært forhold til Kims regime.

Alex Brandon / AP / NTB Scanpix

USA:

For USA er det få gode alternativer dersom nye straffetiltak ikke fører frem.

Selv uten atomvåpen kan Kim slå kraftig tilbake dersom amerikanerne skulle bestemme seg for å prøve å bombe i stykker landets atomprogram.

Nord-Korea har Sør-Koreas hovedstad Seoul og byens 25 millioner innbyggere i sikte med artillerikanoner og rakettartilleri. Skytset er befestet og skjult i landskapet. Det kan trolig avfyre tonnevis med granater før Sør-Korea og USA kan slå tilbake og stanse bombardementet.

Kim Jong-un kan også mønstre rundt 1,3 millioner soldater dersom det blir krig. I desperasjon kan han også ty til atomvåpen. Det er ikke sikkert at Nord-Korea har klart å lage atomvåpen som er små og lette nok til å bli festet på raketter. På kortere hold kan imidlertid atombomber bli sluppet fra kampfly eller detoneres på bakken.

KCNA / Reuters / NTB scanpix

Ikke lenger tålmodige

Da Trump-administrasjonen tok over i USA, erklærte den at perioden med «strategisk tålmodighet» er over.

Trump viste stor respekt for Kinas president da de to møttes i Florida tidligere i år. Han sa da at han hadde undervurdert hvor vanskelig det er å løse situasjonen i Nord-Korea.

– Etter å ha hørt på ham i ti minutter, skjønte jeg at det ikke var så lett, sa Trump etter møtet med Xi.

Men den siste måneden har presidenten også vist tegn til å miste tålmodigheten med kineserne.

«Jeg setter veldig pris på innsatsen, men det har ikke lykkes. Jeg vet i det minste at Kina forsøkte!», skrev Trump på Twitter 21. juni:

While I greatly appreciate the efforts of President Xi & China to help with North Korea, it has not worked out. At least I know China tried! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2017

Sergei Ilnitsky / Reuters / NTB scanpix

RUSSLAND:

Xi besøkte i går president Vladimir Putin i Kreml. Russland og Kina foreslår at Nord-Korea stanser sine rakettester og prøvesprenginger i bytte mot at USA og Sør-Korea slutter med å holde store militærøvelser.

De to stormaktene gjentok også at USA må fjerne THAAD-rakettskjoldet som nylig ble utplassert i Sør-Korea. Det er blitt avvist av USA, som mener systemet er nødvendig for å forsvare Sør-Korea.

Fredag og lørdag vil Trump, Putin og Xi være til stede under G20-toppmøtet i Hamburg. Nord-Korea vil trolig stå øverst på agendaen under stormaktenes samtaler i den tyske byen.