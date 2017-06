Stasjon i Brussel evakuert etter at en antatt angriper ble skutt av soldater

Saken blir oppdatert fortløpende.

Politiet sier at det har vært en «hendelse som involverer en person» på sentralstasjonen og at situasjonen nå er under kontroll. Personen ble «nøytralisert» av soldater på stedet etter en liten eksplosjon, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– For øyeblikket er det mange politifolk på stasjonen og alt er under kontroll, sier en talsperson for politiet.

Sentralstasjonen er ikke den største i byen, men den ligger like ved de mange attraksjonene i byens historiske sentrumsområde.

Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB scanpix

Ingen andre skadet eller drept

Politiet kunne ikke bekrefte meldingene om at personen hadde på seg et bombebelte. Det er heller ikke kjent om han fortsatt er i live.

Ingen andre skal ha blitt drept eller skadet i hendelsen, opplyser politiet.

Både stasjonen og torget Grand-Place, en stor turistattraksjon like ved, er evakuert. Det er fint vær i Brussel og derfor mange turister og lokale i gatene i sentrum av EU-hovedstaden.

Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB Scanpix

Vitner: Ropte «Allahu Akbar»

Vitner sier til avisen Het Laatste Nieuws at personen ropte «Allahu Akbar» - «Gud er størst» på arabisk - før de hørte en liten eksplosjon.

Tabloidavisen skriver at soldatene, som patruljerte på stasjonen, stormet til. Det skal ha stukket ledninger ut av mannens klær, og soldatene åpnet ild.

Se direktebilder fra Brussel øverst i denne saken.

Kringkasteren RTL siterer en talsmann for brannmannskapene som bekrefter at en eksplosjon har funnet sted på sentralstasjonen tirsdag kveld. Det er ikke bekreftet hva som forårsaket eksplosjonen, ifølge NTB.

Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB Scanpix

Høy beredskap

Sikkerhetsmyndighetene, politiet og soldater har vært i høy beredskap i Brussel de siste 18 månedene. I november 2015 utførte flere personer fra Brussel et terrorangrep som kostet 130 mennesker livet i Paris.

I mars i fjor gikk den samme terrorgruppen, som hadde bånd til Den islamske staten (IS), til angrep mot flyplassen og T-banen i Brussel. Angrepene kostet 32 mennesker livet.

Mandag var det en hendelse i Paris der en person døde etter det som trolig var et mislykket terrorangrep på Champs-Élysées.