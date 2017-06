Svensk 42-åring hjem etter nærmere seks år som Al-Qaida-gissel

Gustafsson ble bortført av den ytterliggående islamistgruppen Al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM) i Mali i oktober 2011.

– Dette er en gledens dag. Jeg ønsket Johan velkommen hjem og jeg kan fortelle at han etter omstendighetene er ved god helse og ved godt mot, sa utenriksminister Margot Wallström på en pressekonferanse mandag kveld.

Kort tid tidligere hadde hun tatt imot Gustafsson på Arlanda-flyplassen utenfor Stockholm, der han ankom om bord i den svenske regjeringens fly og ble møtt av familien.

Motorsykkel gjennom Afrika

42-åringen var på motorsykkeltur gjennom Afrika da han ble bortført i Timbuktu i Mali. Da hadde han kjørt helt fra Sverige og var på vei til Sør-Afrika.

Gustafsson var sammen med nederlenderen Sjaak Rijke og sørafrikanske Stephen McGowan, som også ble bortført fra en kafé i Timbuktu. En fjerde person, en eldre tysk mann som spiste lunsj med dem, ble skutt og drept da han gjorde motstand.

Først to år senere kom det livstegn fra Gustafsson i form av en video sendt ut av Al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM). Siden kom det et par videoer til.

Spesialstyrker

Rijke ble frigjort under en operasjon av franske spesialstyrker i april 2015, men Gustafssons og McGowans skjebne har inntil nå vært uviss.

Den sørafrikanske hjelpeorganisasjonen Gift of the Givers (GOTG) har forsøkt å forhandle frem en avtale om frigivelse, men uten hell.

Gisseltagerne krevde både fangeutveksling og millioner i løsepenger, men det er uklart hvilke fanger de krevde løslatt og i hvilke land de sitter.

Ikke løsepenger

Margot Wallström nekter for at det ble betalt løsepenger for å få Gustafsson fri.

– Sveriges policy er å ikke betale løsepenger ved kidnappinger, sier hun bestemt.

Omstendighetene rundt Gustafssons løslatelse er ikke kjent, og det er heller ikke McGowans skjebne.

Utenriksminister Wallström var i januar i Mali og tok da blant annet opp Gustafssons sak med maliske myndigheter.

Brutale drap

Al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM) ble opprinnelig dannet i Algerie i 1998 som Salafistgruppen for forkynnelse og kamp (GSPC). Gruppen har sitt utspring i Den væpnede islamske gruppe (GIA), som sto bak titusener av brutale drap under den algeriske borgerkrigen fra 1992.

I september 2006 kunngjorde Al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahiri at GSPC var blitt en del av Al-Qaida. Få måneder senere endret gruppen navn til AQIM.

Blant GSPCs medlemmer var Mokhtar Belmokthar. Han brøt med AQIM i 2012 og dannet gruppen De som undertegner med blod. Denne sto bak angrepet mot Statoil-anlegget i In Amenas i Algerie i januar 2013.