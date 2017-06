T-banestreik kan føre til kaos under homofeiring i Madrid

Førerne begynte streiken klokken 13 lokal tid onsdag, kun sju timer før den offisielle åpningsseremonien for årets WorldPride-festival i den spanske hovedstaden.

T-baneførerne er i dag ufaglærte, men ønsker å beskytte yrkestittelen. Streiken skal vare til søndag, hvilket vil bety at T-banen mest sannsynlig vil være kraftig redusert under WorldPride-paraden lørdag.

Ifølge arrangørene kan paraden tiltrekke seg om lag én million besøkende. De regionale myndighetene i Madrid, som opererer T-banen, har bedt førerne om å sørge for en minimumsservice slik at minst "64-75 prosent av t-banene går».

Samtidig hadde taxiforbundet Gremial bedt sine førere om å streike torsdag og fredag mot økende konkurranse fra Uber og Cabify, men denne streiken ble avblåst onsdag.

Tusenvis av taxisjåfører protesterte i forrige måned og er spesielt forarget over at Uber er en av sponsorene for årets WorldPride-festival.

Myndighetene i Madrid anslår at det vil være til sammen 2 millioner mennesker i byen under festlighetene, som inkluderer gratis utendørs konserter, en løpekonkurranse i høyhælte sko, og en skjønnhetskonkurranse for å kåre Mr. Gay Pride Spain.