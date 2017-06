Theresa May sier unnskyld. Nå får Grenfell Tower – familier flytte inn i luksusleiligheter i London

Fra neste måned kan familier få flytte inn i Kensington Row, et eksklusivt boligkompleks der leilighetsprisene starter på på £1.6 millioner -eller nærmere 16 millioner kroner, skriver The Guardian.

De mest luksuriøse fireroms leilighetene i det nye boligkomplekset er for tiden til salgs for 8,5 millioner pund −90 millioner kroner. Leilighetene som blir stilt til disposisjon for Grenfell-beboerne inngår i en kvote med 120 rimeligere leiligheter med enklere standard, men bygges innenfor det samme lukssuskomplekset i et av Londons beste strøk, ifølge Londonavisen Evening Standard.

Det er The City of London Corporation som anskaffer 68 leiligheter for tilsammen 10 millioner pund for å huse familier som mistet alt i storbrannen. En talsperson uttalte til The Evening Standard at de er klare til å gjøre alt de kan for å hjelpe ofrene etter katastrofebrannen.

Leilighetene som blir kjøpt av The Corporation of London blir nå sosialboliger. Familier som reddet seg ut av flammene kan nå få permanente boliger i det eksklusive nabolaget.

Hissig debatt om fattigdom og ulikhet

Katastrofebrannen skapte flere politiske debatter om fattigdom og ulikhet. Labour-leder Jeremy Corbyn krevde beslaglegging av luksusboliger til de rammede.

May fikk kraftig kritikk da hun ikke møtte overlevende under sitt første besøk ved ruinene av den kommunale blokka Grenfell Tower.

Overlevende har også kritisert myndighetene for manglende koordinering av innsatsen i etterkant av brannen.

– Støtten på bakken til familiene i de første timene var ikke god nok, medga statsministeren i sin tale etter den offisielle åpningen av Parlamentet.

Regjeringen kunngjorde onsdag at 68 leiligheter er blitt kjøpt opp for å huse flere av de overlevende i et dyrt boligprosjekt i fasjonable Kensington High Street.

Beboerne i Grenfell Tower hadde fryktet at de skulle bli bosatt utenfor sitt nærområde etter å ha mistet hjemmene sine i brannen. Myndighetene lover nå at det ikke blir tilfelle.

– Beboerne i Grenfell Tower har vært gjennom noe av det mest opprivende og traumatiske man kan forestille seg, og det er vår plikt å støtte dem, sier kommunalminister Sajid Javi.

Theresa May beklager håndteringen

Da Theresa May onsdag talte i det britiske parlamentet beklaget hun regjeringens håndtering av brannen.

-Myndighetene sviktet etter brannen som kostet 79 menneskeliv i London, sa statsminister Theresa May da hun ba ofrene om unnskyldning for håndteringen.

– Det mislyktes staten, både på lokalt og nasjonalt nivå, å hjelpe folk når de trengte det som mest. Som statsminister beklager jeg den svikten, sa May i parlamentet onsdag.

Mange fortsatt ikke gjort rede for

Det nå utbrente tårnet med 120 leiligheter og 600 beboere ligger i North Kensington. Dette er et multi-etnisk arbeiderklassestrøk som ligger tett opp til noen av Londons mest fasjonable nabolag. Nå spør mange seg om uro for sikkerheten i bygningen var blitt oversett fordi innbyggerne stort sett er fattige.

79 bekreftet døde eller savnet

Det bodde flere hundre mennesker i den 24 etasjer høye boligblokken. 79 mennesker er bekreftet døde eller savnet etter brannen i den kommunale boligblokken, og fortsatt er mange mennesker ikke gjort rede for. Londons politisjef Stuart Cundy sier tallet på døde kan komme til å stige ytterligere.

Den voldsomme brannen startet natt til onsdag i forrige uke og ble ikke slukket før halvannet døgn senere. Den 24 etasjer høye blokken som en gang var hjemmet til 600 personer i 120 leiligheter, er nå en utbrent ruin.

