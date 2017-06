To Trump-triumfer i natt

Tirsdag ble det holdt suppleringsvalg til USAs kongress i to valgdistrikter- ett i Georgia og ett i Sør-Carolina. Begge stedene vant Trump-allierte. Trump sendte ut gratulasjoner til de to kandidatene på Twitter natt til onsdag. I Sør-Carolina vant som ventet republikaneren Ralph Norman. I Georgia beholdt Karen Handel setet for sitt parti. Der hadde imidlertid demokratiske grupper pøst inn millioner av dollar i et håp om å kapre setet som republikanerne har holdt siden 1979 og Jimmy Carter var president.

Congratulations to Karen Handel on her big win in Georgia 6th. Fantastic job, we are all very proud of you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2017

Ralph Norman ran a fantastic race to win in the Great State of South Carolina's 5th District. We are all honored by your success tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2017

Håpet å skremme Trumps parti

Særlig har valget i Georgia har vært omfattet med enorm interesse. Demokratene håpet at en seier her ville skremme republikanere i kongressen fra å binde seg for tett til Trumps administrasjon. Den unge demokratiske kandidaten Jon Ossoff samlet også inn godt over 20 millioner dollar til sin valgkamp og lå godt an på flere meningsmålinger. I tillegg spyttet demokratiske aksjonskomiteer inn store summer for å påføre Trump et tap her. Det er ventet av sluttsummen for valgkampen ender på opp mot 400 millioner kroner.

Takket presidenten

Republikanske Karen Handel fikk imidlertid 52 prosent av stemmene. Ossoff fikk omtrent 48 prosent.

– En spesiell takk til USAs president, sa vinneren i sin takketale og tilhengerne svarte med taktfaste Trump-rop.

Chuck Burton / AP / NTB Scanpix

Knapp seier

I Sør-Carolina vant Ralph Norman med 51 prosent. Den fremste demokratiske rivalen fikk omtrent 48 prosent. Dette var en langt knappere seier enn republikanerne hadde håpet på. Trump vant dette valgdistriktet med 18 prosentpoeng over Hillary Clinton i fjor høst.

Norman er tidligere delstatspolitiker. Trump spilte inn et lydopptak til støtte for kandidaten. Det ble spilt av i automatiske oppringninger til velgere. Trump tvitret også sin støtte. Norman sier til AP at alle har hatt noen uenigheter med presidenten.

– Han er en polariserende president, men jeg tror flertallet liker det han gjør, sier Norman.

– Demokratene demoralisert igjen

– Etter Georgia er demokratene demoralisert igjen, skriver spaltist Frank Bruni i The New York Times onsdag. Han mener demokratene tross alt «svømte mot strømmen» i dette valget, men at håpet var reellt nok.

– Nå sitter de igjen og undrer seg over om den intense anti-Trump-lidenskapen som vises i demonstrasjoner, marsjer, pengegaver og nye frivillige bare er en slags teatralsk, symbolsk abstrakt greie, skriver Bruni.