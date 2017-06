To omkommet i uvær i Tyskland

En 50 år gammel mann mistet livet da et tre falt over bilen hans i Holdenstedt nord i landet. En 83 år gammel kvinne døde da hun kjørte på et nedblåst tre i Gifhorn i delstaten Niedersachsen.

I Berlin ble flere fly stående på bakken på flyplassene Tegel og Schönefeld, og det er ventet ytterligere forsinkelser i flytrafikken fredag.

Også jernbanen har blitt hardt rammet av uværet i Tyskland. Over 800 mennesker var strandet på stasjonen i Bremen på grunn av kansellerte tog. Både der og i byene Hamburg, Hannover og Kassel stilte Deutsche Bahn opp med sovevogner som nødlosji for dem som ikke kom seg av gårde.