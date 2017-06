Trump: - Jeg tok ikke opp samtalene med FBI-sjefen

Seks uker etter at Trump truet den nylig oppsagte FBI-sjefen James Comey med at det kunne finnes opptak av samtalene de to hadde hatt i Det hvite hus, gjør presidenten nå en slags retrett.

På Twitter skriver Trump torsdag at han ikke har tatt opp disse samtalene, og at han heller ikke er i besittelse av slike opptak.

– Med tanke på alle de nylige rapportene om elektronisk overvåkning, oppfangede meldinger, avsløringer og ulovlige lekkasjer, aner jeg ikke om det finnes «lydbånd» eller opptak av mine samtaler med James Comey, men jeg laget ikke, og jeg har ikke, noen slike opptak, skriver presidenten.

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017

Hvorfor valgte Trump å kunngjøre dette akkurat nå?

I trusseltweeten i mai skrev Trump at «Comey bør håpe at det ikke finnes «lydbånd» av våre samtaler før han begynner å lekke til pressen!»

I ukene etterpå har presidenten og hans kommunikasjonsfolk blitt spurt en rekke ganger om Trump tok opp samtalene med den daværende FBI-sjefen.

Han valgte å komme med svaret torsdag, kun noen timer etter at Senatets forslag til en ny helsereform ble presentert for offentligheten.

Det forrige utkastet til helsereform, som ble vedtatt av Representantenes hus i mai, er ekstremt upopulært – kun 16 prosent av befolkningen sier at de synes lovorslaget er en god idé, ifølge en ny måling fra The Wall Streett Journal og NBC.

Flere observatører lurer derfor på om Trumps tweet om det manglende Comey-opptaket er ment som et forsøk på å distrahere publikum fra den upopulære helsereformen.

The big question re Trump's tape announcement is: Why now? Is it an attempt to distract from botched Senate health rollout? Or vice versa? — James Hohmann (@jameshohmann) June 22, 2017

Comey innrømmet å ha lekket til pressen

James Comey ble sparket som FBI-sjef 9. mai. Ifølge Trump besluttet han å si opp FBI-sjefen fordi han var misfornøyd med Russland-etterforskningen Comey ledet – en etterforskning som er ment å komme til bunns i russernes innblanding i fjorårets presidentvalg samt Trump-kampanjens eventuelle samarbeid med russiske myndigheter.

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten:

Comey innrømmet i en høring i Senatet for to uker siden at han indirekte lekket informasjon til The New York Times like etter at han ble sparket.

Avisen publiserte innholdet i flere notater Comey skrev like etter sine møter med presidenten. I notatene fremgår det at Trump ba Comey om «lojalitet» og at han spurte om den daværende FBI-sjefen kunne avslutte etterforskningen av Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som måtte gå av etter 24 dager i jobben på grunn av sine forbindelser til Russland.

Les flere saker om Donald Trump: