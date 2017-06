Trump går ut mot TV-program igjen

Fredag ettermiddag tvitrer Trump at han for første gang på lenge hadde sett tv-programmet «Morning Joe» på kanalen MSNBC.

«Fake News. Han ringte meg for å stoppe en artikkel i National Enquirer. Jeg sa nei. Dårlig program», skriver presidenten, med henvisning til programleder Joe Scarborough. National Enquirer er en amerikansk tabloidavis.

Striden mellom Trump og programlederne Mika Brzezinski Scarborough startet torsdag. Det er ikke nøyaktig klart hva som utløste tiraden, men presidenten skrev at han hadde hørt at Brzezinski «hadde snakket stygt om han». Trump omtalte dem videre som «gale Mika med lav IQ» og «psyko Joe».

I et innlegg i Washington Post fredag skriver de to programlederne at de hadde kommet med kritiske kommentarer om Trumps presidentskap, men at deres bekymringer over presidentens oppførsel strekker seg lenger enn å bare være personlig.

«USAs ledere og allierte spør seg nok en gang hvorvidt denne mannen er skikket til å være president», skriver de videre.

Presidentens rådgiver Kellyanne Conway sier Trump hadde rett til å slå tilbake mot kritikere, men at hun ikke bifaller utfallet mot de to MSNBC-journalistene.

Trumps utspill torsdag ble møtt med mye kritikk, blant annet hos partifellene i Kongressen. Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, sa at han ikke vurderte kommentarene som passende.

– Det vi forsøker å gjøre her er å prøve å få til en mer sivilisert tone i den offentlige debatten. Dette hjelper ikke akkurat, sa Ryan.