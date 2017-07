Trump presses hardt på hjemmebane før første Putin-møte

Det er knyttet stor spenning til at Donald Trump og Vladimir Putin skal møtes for første gang som presidenter. Fredag, under G20-møtet i Hamburg, skjer det. Og det som først skulle være en samtale på sidelinjene av konferansen, blir isteden et offisielt bilateralt møte, melder CNN tirsdag.

Trump har flere ganger snakket varmt om sin russiske motpart og har blant annet kalt ham «en sterk leder».

Trump har også uttrykt ønske om å forbedre det kjølige forholdet mellom landene. Han har signalisert at han vil samarbeide om atomnedrustning og for å bekjempe internasjonal terrorisme, skriver Reuters.

Men i USA vil mange ha en tøffere linje mot Putins Russland.

Vil forlenge sanksjonene

Både republikanere og demokrater vil forlenge sanksjonene mot Russland, som ble innført i forbindelse med annekteringen av Krim i 2014.

Flere politikere er også kritiske til Russlands rolle i borgerkrigen i Syria, som en støttespiller for president Bashar al-Assad.

– President Trump må gjøre det klart at fortsatt russisk aggresjon rundt i verden er uakseptabelt, og at de vil holdes ansvarlige, sier den republikanske senatoren Cory Gardner til Reuters. Han er blant dem som mener Russland har bidratt til å forlenge konflikten i Syria.

Henger som en skygge over samtalene

I tillegg kommer det amerikansk etterretning har konkludert med at var russisk innblanding i fjorårets presidentvalgkamp. Russland har benektet at landet sto bak.

CNN skriver at Trump er under enormt politisk press for å ta opp denne saken under møtet med Putin.

Granskningen av mulige bånd mellom Russland og Trumps presidentkampanje har gitt Trump mindre rom til å manøvrere i forholdet til Russland, mener eksperter Reuters har snakket med.

– Alle disse granskningene henger som en skygge over dette, sier Angela Stent, professor ved Georgetown University.

– Ingen bestemt agenda

Ifølge Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.R. McMaster, har Trump ingen bestemt agenda for fredagens møte.

– Det kommer til å bli hva enn presidenten vil snakke om, sa McMaster tidligere denne uken.

Michael McFaul, USAs ambassadør til Russland fra 2012 til 2014, frykter at Trump ikke har klare mål for møtet.

– Jeg håper han først vil tenke: Hva er vårt mål i Ukraina? Hva er vårt mål i Syria? Og så, hvordan kan jeg oppnå dette i mitt møte med Putin?, sier McFaul til Reuters.

Kremls ønskeliste

Tirsdag offentliggjorde Kreml en liste over temaer de mener Russland og USA kan samarbeide om. De vil diskutere sanksjonene mot Russland og et ønske om å samarbeide i kampen mot internasjonal terrorisme, samt konflikten i Syria og atomnedrustning, skriver ABC News.

Russland vil også at deres diplomater igjen skal få tilgang til eiendommer i Maryland og New York, som de i desember ble kastet ut av som et svar på den angivelige hackingen under valgkampen, skriver Bloomberg.

– Jeg tror ikke vi burde forvente noen betydelige resultater fra dette møtet. Ikke engang begynnelsen på løsningen til de store sakene, sier Maria Lipman, en politisk analytiker basert i Moskva, til ABC News.