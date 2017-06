Trump til personangrep på kvinnelig journalist

I flere Twitter-meldinger torsdag går presidenten ut mot journalistene Mika Brzezinski and Joe Scarborough, som jobber for TV-kanalen MSNBC.

«Jeg har hørt at programmet Morning Joe med sine dårlige seertall har snakket stygt om meg (jeg ser ikke på det lenger)", skriver Trump på Twitter.

«Hvordan har det seg da at gale Mika med lav IQ, sammen med psyko Joe, kom til Mar-a-Lago tre dager på rad rundt nyttår og insisterte på å bli med meg», fortetter presidenten.

Trump skrev videre at Brzezinski «blødde stygt etter en ansiktsløftning», og at han sa nei til de to.

Flere medier skriver at det antas at Trump har tvitret som svar på krasse kommentarer Brzezinski kom med under torsdagens Morning Joe-program.

– Alle i Washington i administrasjonen må se på dette fra et ståsted der de ikke er hjernevasket, fordi de sitter der og er redd for ham, og de tror at de må smiske for presidenten, sa Brzezinski.

Flere republikanere har reagert på trumps tweet, blant andre Senator Lindsey Graham fra South Carolina, som skrev at Trumps tweet «representerer det som er galt med amerikansk politikk».

Det hvite hus har så langt ikke besvart spørsmål om Trumps siste tvitring og bakgrunnen for den.

I en uttalelse fra MSNBC heter det at «det er en trist dag for USA når presidenten bruker tiden sin på å mobbe, lyve og spy ut smålige personangrep, heller enn å gjøre jobben sin», skriver New York Times.