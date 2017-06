Tyrkiske politi avfyrer gummikuler mot homoparade

Etter at tyrkiske myndigheter på lørdag la ned forbud mot homoparaden i Istanbul møtte likevel mindre grupper av LHBT-aktivister opp ved Taksim-plassen i Istanbul.

Der ble de møtt av et stort politioppbud, utstyrt med vannkanoner og gummikuler.

Ifølge en journalist fra nyhetsbyrået AFP ble rundt 40 gummikuler avfyrt mot aktivistene.

Myndighetene hadde også sperret av flere av gatene som leder inn til Taksim-plassen.

I fjor ble deltagerne under prideparaden i Istanbul møtt med tåregass og gummikuler. Tidligere på søndag kom det advarseler om å oppholde seg i nærheten av den planlagte paraden.

– Jeg har veldig blandede følelser for å være her i Oslo under pride, sier Ømer Akpinar, som representerer den tyrkiske organisasjonen Kaos GL for LHBT-grupper.

Akpinar er gift med en norsk mann, og skal holde foredrag for pride-deltagerne i Oslo denne uken.

– Det er ganske stressende å se slike advarsler, og jeg er bekymret for de jeg kjenner som er i Tyrkia og skal delta i arrangementet, sier han.

I Istanbul skulle den store feiringen av alle seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter etter planen markeres på Taksimplassen i sentrum av byen klokken 17 søndag (lokal tid).

Arrangørene vil la paraden gå, men for tredje år på rad forbyr tyrkiske myndigheter paraden, skriver blant andre BBC. Begrunnelsen er sikkerhetshensyn, og politiet skal være bekymret for trusler fra høyreekstreme grupper.

Truet med å hindre paraden

Den høyreekstreme gruppen Alperen Hearths, som er ungdomsorganisasjonen til det ultranasjonalistiske partiet BBP har truet med å hindre paraden dersom ikke myndighetene gjør det, skriver Reuters.

Myndighetene sier de forbyr arrangementet for å ivareta sikkerheten til deltagere, turister og for å beholde ro og orden.

Men arrangørene mener det heller er et forsøk på å styre folks oppfatning av paraden, og understreker at det er et fredelig arrangement. I en uttalelse med tittelen «Vi marsjerer, bli vant til det, vi er her og vi forsvinner ikke!» skriver de at byens myndigheter ikke anerkjenner LHBT-personer som en del av samfunnet.

– Oppleves som en trussel

Seniorrådgiver i menneskerettighetsorganisasjonen Den norske Helsingforskomité, Mina Wikshåland Skouen, sier pride-paraden i Istanbul har vært de svært viktig LHBT-arrangement i Tyrkia i mange år.

Hun mener truslene fra ekstreme grupperinger ikke er den eneste grunnen til at myndighetene avlyser paraden.

– Det er ikke tvil om at truslene er reelle, men det er ikke den hele og fulle begrunnelsen. Tyrkiske myndigheter er i stand til å sørge for sikkerheten slik til er forpliktet til å gjøre, det har de bevist ved tidligere anledninger, sier Skouen.

Mange land i Øst-Europa velger lignende strategier for å hindre LHBT-grupper i å demonstrere. Skouen sier at når styret i et land blir mer autoritært, som i Tyrkia de siste årene, går det utover LHBT-personers rettigheter.

– Situasjonen har vært vanskelig lenge, og det går i feil retning. LHBTI-personer rettigheter har fått lite oppmerksomhet til sammenligning med andre utfordringer, og myndighetene spiller på homofobi og transfobi fordi det har gjenklang i befolkningen. En sterk og bred LHBT-bevegelse som samarbeider med opposisjon, aktivister og journalister oppleves som en trussel mot regimet, sier Skouen.

Den internasjonale organisasjonen for lesbiske, homofile, biseksuelle transpersoner og interseksuelle (ILGA) publiserer årlig en oversikt over rettighetene i ulike europeiske land. I 2017 er Tyrkia rangert blant de verste, sammen med Armenia, Russland og Aserbajdsjan.

Deltok på pride tross forbudet

Ømer Akpinar sier han også opplever at situasjonen har endret seg drastisk på få år.

– For tre år siden gikk jeg hånd i hånd med mannen min i Ankara, og vi kunne delta på ulike arrangementer for LHBT-personer. Men nå føler jeg meg ikke trygg der lenger. Jeg kommer ikke til å gå med det tyrkiske flagget i paraden heller, på grunn av statens voldelige undertrykking, men vil nok ha et banner for å vise støtte med våre venner i Tyrkia, sier Akpinar.

En av de han skal feire i Oslo med, er kurdiske Veysel fra organisasjonen Keskesor (kurdisk for regnbue). Han vil ikke ha etternavnet sitt på trykk av frykt for reaksjoner når han kommer hjem, men forteller at han var en av dem som deltok på pride-feiringen i Istanbul det første året det var forbudt.

– Vi forsøkte å marsjere den dagen, men politiet hadde blokkert gatene med sperringer og politibiler med vannkanoner, forteller han.

De tyrkiske aktivistene sier de ikke er overrasket over at Istanbul forbyr paraden nok en gang. De understreker at situasjonen er i ferd med å bli stadig verre for alle aktivister i Tyrkia, uansett legning.

– Men de kan ikke stoppe oss, vi er der som alltid med farger i gatene, vi fortsetter selv om vi blir stadig mer presset, sier Veysel.

Vannkanoner og gummikuler

2014 var siste gang pride var tillatt i Istanbul. Den gangen deltok så mange som 100.000 personer i paraden, og var dermed en av de største markeringene av lesbiske, homofile, bifile og transpersoners rettigheter i den muslimske verden, ifølge Time.

Myndighetene i byen sier de ikke har mottatt noen formell søknad om å arrangere paraden. Arrangørene sier på sin side at de søkte om tillatelse 5. juni, ifølge Al Jazeera.

De to siste årene har aktivister likevel prøvd å gjennomføre marsjen. I fjor ble de møtt med tåregass og gummikuler av politiet. Året før ble de stoppet av opprørspoliti med vannkanoner.

I fjor samlet også demonstranter seg i Istanbuls gater for å protestere mot drapet på LHBT-aktivisten Hande Kader. Hun var en av dem som trosset forbudet mot å markere pride i 2015, og ble funnet drept i en skog ett år senere.

Søker asyl i Norge

Ifølge en rapport publisert av menneskerettighetsgruppen Transgender Europe ble 43 transpersoner drept i Tyrkia mellom januar 2008 og april 2009.

– Transpersoner blir ofte trakassert på gaten i Tyrkia, og det har vært episoder med veldig grov vold. Disse sakene etterforskes veldig sjelden av politiet, og spesielt er transpersoner som jobber som sexarbeidere svært sårbare, sier Skouen.

Ifølge organisasjonen Skeiv Verden har flere tyrkere søkt om beskyttelse i Norge på grunn av legningen sin den siste tiden. Det bekrefter Skouen.

– Det har kommet flere slike saker fra Tyrkia nå enn tidligere, og kan henge sammen med at situasjonen blir verre. I tillegg har innstrammingen overfor sivilsamfunnet gjort at enkelte aktivister ser seg nødt til å forlate landet på grunn av trusler mot seg selv eller familien sin.