Det hvite hus bekreftet i går at Trump og Putin vil møte hverandre på sidelinjene under G-20 møtet i Tyskland neste uke. Hva de to verdenslederne skal snakke om, er derimot ikke klart.

For ifølge Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster er det ingen endelig agenda for møtet. Journalist og USA-kjenner Jan Arild Snoen tror et møte uten agenda kan bli en utfordring for Trump.

– Problemet med et møte uten agenda er at Trump bare skravler i vei, antageligvis om seg selv. En annen utfordring er at han kan komme til å si noe som han ikke har politisk støtte til å si. Det er viktig hvordan han ordlegger seg, spesielt i møte med Putin, sier Snoen.

Når det kommer til Russland, har Trump begrenset kraft. Den amerikanske kongressen har vedtatt at presidenten ikke kan fjerne sanksjonene som tidligere president Barack Obama innførte etter russisk innblanding i presidentvalget.

– Russland er et område hvor han hele tiden har vært i strid med opinionen og sitt eget parti. Dette bør begrense handlingsrommet til Trump, sier Snoen.

– Evner ikke å lære

Hilde Restad, USA-forsker og førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole, mener det ikke har så mye å si om det er en agenda for møtet mellom de to.

– Trump er uansett ikke så flink til å holde seg til planen. Hvis det blir et uformelt møte så er det selvfølgelig Putin som kommer best ut av det. Det er umulig å si hva Trump kommer til å være fokusert på, sier Restad.

– Hva blir de største utfordringene for Trump?

– Putin er åpenbart smartere enn Trump, og vil være svært godt forberedt. Det blir viktig for Trump å ikke la seg manipulere, sier Restad.

Alexei Nikolsky / TT / NTB Scanpix

Både Restad og Snoen er spent på hvordan Trump kommer til å tilnærme seg møtet med sin russiske motpart.

– Han har jo vært helt eksepsjonelt Putin-vennlig, hvordan det slår ut når han faktisk møter mannen vil det være spenning rundt. Vil han fremstå som en fan eller tar han rollen som president, sier Snoen.

I kun to av 37 land mener innbyggerne at Donald Trump gjør en bedre jobb enn forgjengeren. USAs internasjonale omdømme til bunns.

Tilbake til Europa

Da Donald Trump besøkte Europa forrige gang, under Nato-toppmøtet og G7-møtet på Sicilia, skapte han flere overskrifter. Blant annet fordi han ikke nevnte USAs støtte til artikkel fem i Atlanterhavspakten, som fastslår at et angrep på én alliert regnes som et angrep på alle.

– Da fjernet han støtten til artikkel fem fra manus, noe som irriterte mange. Det var langt fra noe vellykket besøk. Spørsmålet er om det går bedre i Tyskland, sier Snoen.

Restad tror ikke vi får se Trump prøve annen tilnærming under G20-møtet neste uke.

– Er det to ting vi har lært om Trump, så er det at han ikke evner å lære og at han ikke har impulskontroll, sier hun.