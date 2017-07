USA vil ha skjerpede sanksjoner mot Nord-Korea

Fakta: Nord-Koreas rakettester i 2017 * 12. februar: Nord-Koreas første prøveoppskyting av en Pukguksong-2 langtrekkende rakett. Raketten flyr om lag 500 kilometer og lander i havet mellom Nord-Korea og Japan. 7. mars: Fem ballistiske raketter blir skutt ut over Japanhavet. En eksploderer rett etter avfyring, tre av dem lander i havområder kontrollert av Japan. 22. mars: USA melder at et mellomdistanse ballistisk missil, trolig av typen Musudan, er skutt opp, men eksploderte sekunder etter på, nær Kalma. 5. april: Nord-Korea avfyrer en mellomdistanserakett i retning Japan. Det ballistiske missilet flyr om lag 60 kilometer før det lander i havet. 16. april: Et uidentifisert missil eksploderer i lufta nesten umiddelbart etter oppskyting. 29. april: Et ballistisk missil testes samme dag som FN holder Nord-Korea-møte om den anspente situasjonen rundt landet. Ifølge kilder eksploderer missilet like etter oppskyting. 14. mai: En rakett flyr cirka 70–80 mil og lander i Japanhavet. Det skjedde fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president og samtidig som Kina arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa. 22. mai: Ny test av Pukguksong-2 mellomdistanse ballistisk missil. Det flyr nesten 500 kilometer og havner i Japanhavet. 29. mai: Dagen før USA skal teste system for rakettnedskyting, fyrer Nord-Korea av et ballistisk kortdistansemissil. Det flyr 450 kilometer og lander i Japans økonomiske sone. 8. juni: Flere uidentifiserte missiler, angivelig test av en ny type kystvernrakett, rapporteres avfyrt. De skal ha hatt en rekkevidde på 200 kilometer. Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger, i 2006, 2009, 2013, og to i 2016. Det har ikke vært noen atomprøvesprengninger så langt i 2017. 4. juli: Nord-Korea hevder å ha gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM). Testen ble gjennomført nær grensen til Kina og missilet landet i Japanhavet. Kilde: NTB

– Nord-Koreas utskytning av en interkontinental rakett er en klar og tydelig militær opptrapping, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley under et hastemøte i Sikkerhetsrådet onsdag kveld.

– I løpet av de kommende dagene akter vi å legge fram et utkast til resolusjon som skjerper omverdenens svar på en måte som er proporsjonal med Nord-Koreas opptrapping, sa hun.

Haley understreket videre Kinas nøkkelrolle siden landet i dag står for 90 prosent av all handel med Nord-Korea. Hun sa videre at det kan få alvorlige følger for samhandelen med USA dersom Kina bryter sanksjonene mot regimet i Pyongyang.

Russland sier nei

Sør-Koreas president Moon Jae-In ber også om skjerpede sanksjoner mot nabolandet, et krav som også støttes av Frankrike.

Russland sier imidlertid nei og gjør det også klart at de er imot enhver form for militæraksjoner mot Nord-Korea.

– Alle må innse at sanksjoner ikke kommer til å løse denne saken, sa landets viseambassadør i FN, Vladimir Safronkov, da Nord-Korea ble diskutert i Sikkerhetsrådet onsdag.

– Ethvert forsøk på å rettferdiggjøre en militær løsning, er også helt uaktuelt, slo han fast.