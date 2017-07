Verdensledernes fest i Hamburg gir et ørlite håp i Ukraina

For tre måneder siden så alt beksvart ut og det var ingen tegn til bevegelse. Tvert imot eskalerte kampene ved fronten og begge parter brøt våpenhvilen regelmessig med tunge våpen.

Under et møte i Det hvite hus i mars ga president Donald Trump klar beskjed til Tysklands kansler Angela Merkel:

Ukraina var Europas ansvar, sa Trump ifølge Washington Posts kilder.

Helgen viste at Trump har snudd fullstendig.

Tvert imot ser Trump-administrasjonen nå ut til å engasjere seg mer enn det Obama gjorde mot slutten av sitt presidentskap for å få Ukraina-konflikten inn i et nytt spor.

Efrem Lukatsky / TT / NTB scanpix

Tre gode Ukraina-nyheter som gir litt håp

1. Et eksempel på Trumps nye interesse for å løse Ukraina-krigen, var fredagens utnevnelse av tungvekteren Kurt Volker, tidligere NATO-ambassadør og direktør i Nasjonalt sikkerhetsråd, til spesialrepresentant for Ukraina.

2. I kulissene på G20-møtet ble russerne, ukrainerne, franskmenn og tyskere enige om et nytt toppmøte om Ukraina mellom Putin, Porosjenko, Merkel og Macron allerede i sommer.

3. De ukentlige rapportene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) viser at antallet brudd på våpenhvilen har gått markert ned mens topplederne har møttes de siste dagene.

POOL / REUTERS

Trumps sendte egen mann til Kiev

Krigen som hittil har kostet over 10.000 menneskeliv viser imidlertid at dette kan snu fort. Tidligere i juni ble syv ukrainske soldater drept i løpet av kort tid.

Trumps nye mann ble igjen i Kiev for å jobbe videre med «implementering av Minsk-avtalen».

Volker har tidligere gått inn for at USA skal sende våpen til Ukraina, noe som vil være en kraftig opptrapping av det amerikanske engasjementet og et nederlag for Putin.

– Siden fyren er en hauk ønsker man dette velkommen her, sier den politiske analytikeren Konstantin Batozskij til Kyiv Post.

De unge mennene kom aldri hjem fra krigen. Det eneste de etterlot seg var bildene på Facebook.

Stringer / X80002

Stoltenberg: – Veldig mye gjenstår

Dagen etter G20 dro både Trumps utenriksminister Rex Tillerson og NATO-sjef Jens Stoltenberg direkte til Kiev.

– Russland må ta de første skrittene for å de-eskalere situasjonen i østlige Ukraina, sa Tillerson, og la til at «krigen ble planlagt og startet fra Moskva».

Porosjenko fikk klare forsikringer om at både USA og NATO støtter Ukraina. Stoltenberg hadde med 350 millioner kroner i støtte tiltak, blant til nye satellitter og utstyr for å kjempe russiske dataangrep.

– Men Ukraina har en lang vei å gå, sa Stoltenberg til den ukrainske avisen Kyiv Post og sa at det ikke var gjort nok å reformere landet.

VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

Både Stoltenberg og Tillerson understrekte at eneste løsning er å iverksette Minsk-avtalen, noe det er stor motstand mot i Kiev.

Årsaken er at dette vil innebære en viss grad av selvstyre til opprørsområdene, noe flertallet av det ukrainske parlamentet nekter.

Alexander Ermochenko / REUTERS

Ifølge både Kiev og NATO står det fortsatt om lag 4000 russiske soldater i Ukraina som på russisk hold fortsatt betegnes som «frivillige», som dessuten ofte har nøkkelposisjoner i opprørshæren på tilsammen 40.000 mann.

Både våpen, materiell og penger strømmer fortsatt fra Russland til opprørshærene i Luhansk og Donetsk.

Fakta: Minsk II-avtalen Minst II-avtalen ble inngått 11. februar 2015 mellom statslederne i Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland. Avtalen skulle få fred i Ukraina, og overvåkes av observatører fra OSSE. To og et halvt år senere blir avtalen brutt systematisk og ofte – av begge parter. OSSEs rapporter viser imidlertid at det er de russiskstøttede opprørerne som oftest bryter avtalen og forhindrer observatørenes arbeid. 1. Avtalen gikk ut på full våpenhvile og tilbaketrekning av tunge våpen minst 50 kilometer fra frontlinjen. 2. Når våpenhvilen var på plass, skulle partene starte diskusjoner om frie, uavhengige lokale valg i samsvar med Ukrainas valglov. 3. Ukrainske myndigheter skulle få full kontroll over grensene, og alle russiske soldater skulle trekkes ut. 4. Avtalen gikk også ut på å innføre en lov om midlertidig selvstyre i opprørsrepublikkene. 3. I tillegg skulle det innføres amnesti og utveksling av fanger. Avtalen har fått kritikk for å være både uklar og komplisert, og i Kiev er det politisk flertall mot viktige deler av avtalen.

SPUTNIK / REUTERS

Fredsstyrker til Ukraina?

Etter møter i Kiev mandag sa en talsmann for Ukraina at første mål nå er å få våpenhvilen tilbake på plass, trekke tilbake tungt utstyr langs fronten.

Samtidig må partene, først og fremst de russiskstøtte opprørerne, slutte å hindre OSSE-observatørene i å gjøre sitt arbeid. I april ble en OSSE-medarbeider drept og to skadet av en mine da de inspiserte opprørskontrollerte områder.

I Moskva sa utenriksminister Sergej Lavrov at Russland vil gå med på å la internasjonale fredsstyrker plasseres langs fronten, noe Ukraina har motsatt seg av frykt for at frontlinjene skal bli permanente.

Selv om Russland offisielt hevder at landet ikke er hardt rammet av sanksjonene, har sanksjonene fått betydelige følger.

For å komme raskere ut av den økonomiske krisen, trenger Russland både investeringene og teknologien som vil komme dersom sanksjonene oppheves.