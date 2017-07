Syrisk eksilgruppe hevder at IS-lederen er drept

Den syriske eksilgruppen, som drives fra London, navngir ingen kilde til opplysningen om IS-lederens død i den korte Twitter-meldingen de har lagt ut.

Overfor nyhetsbyrået AFP viser SOHRs leder Rami Abdulrahman til opplysninger fra IS-kommandanter i Syria.

– Høytstående IS-kommandanter som befinner seg i Deir al-Zor-provinsen, har overfor SOHR bekreftet at Abu Bakr al-Baghdadi, emiren i IS, er død, sier han.

– Vi fikk vite dette i dag, men vi vet ikke når eller hvordan han døde, legger han til.

Den irakske TV-stasjonen Al Sumaria meldte også tirsdag at IS-lederen var død, og viste til «en lokal kilde» i Nineveh-provinsen i Irak.

TV-stasjonens anonyme kilde viste på sin side til en angivelig kunngjøring fra IS, men den er foreløpig ikke gjengitt av SITE eller andre nettsteder som overvåker IS og andre islamistgrupper tett.

Fakta: Abu Bakr al Baghdadi Lederen for ekstremistgruppen IS. Kaller seg «kalif» over verdens muslimer.

Skal være født 28. juli 1971 i Samarra i Irak under navnet Ibrahim al-Badri al-Samarrai.

Satt i amerikansk fangenskap under Irak-krigen.

Sluttet seg til opprørsgrupper og steg i gradene gjennom 2000-tallet.

Ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak (ISI), også kalt Al-Qaida i Irak (AQI). Al-Qaida tok senere avstand fra IS på grunn av gruppens overdrevne voldsbruk.

Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL (Den islamske staten i Irak og Levanten). Da Baghdadi i juni 2014 erklærte seg som «kalif Ibrahim», forkortet gruppen navnet til Den islamske staten (IS).

Han har sjelden gitt livstegn fra seg, og det har også en rekke ganger tidligere vært rapportert at han skal være skadet eller drept.

16. juni opplyser det russiske forsvaret at Baghdadi trolig er drept i et russisk luftangrep.

REUTERS TV / REUTERS

Lederen av terroristgruppen er blitt hevdet drept de siste årene, uten at det har vært korrekt. Militæret i Russland sa i midten av juni at al-Baghdadi kunne være drept i et russisk flyangrep i slutten av mai.

IS-lederen skal da ha vært til stede på et møte med rundt 30 andre IS-ledere og 300 opprørere, men det er ikke blitt bekreftet at verdens mest ettersøkte mann ble drept i angrepet.

Ryktene om at al-Baghdadi var drept, ble i juni møtt med skepsis.

Den tyrkiske avisen Yeni Safak skrev i fjor at Amaq, ofte sett på som IS’ offisielle nyhetsbyrå, meldte at Baghdadi ble drept i et amerikansk luftangrep.

The Guardian og The Daily Mail har tidligere meldt at IS-lederen er blitt kritisk skadet etter angrep.