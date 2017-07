IT-skandale kan felle Sveriges regjering

Tidligere denne måneden ble det kjent at sensitiv informasjon kan ha kommet på avveie i forbindelse med overføring av IT-driften i det svenske transporttilsynet Transportstyrelsen i 2015.

Statsminister Stefan Löfven holdt mandag en pressekonferanse der han kommenterte skandalen. Han forteller at han fikk vite om saken i januar.

– Det som har skjedd, er et havari. Det er særdeles alvorlig. Det har utsatt svenske borgere for risiko, sier han og varsler at Regjeringen vil granske skandalen.

– Regjeringen vil legge frem et forslag så det settes klarere grenser for hva som kan settes ut på kontrakt, sa Löfven.

Åpner for mistillitsforslag

Löfven leder en mindretallsregjering bestående av Socialdemokraterna, det norske Arbeiderpartiets søsterparti, og Miljöpartiet.

De tre partiene Centerpartiet, Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna har åpnet for å stille mistillitsforslag mot regjeringen eller statsrådene som er involvert. Moderaterne (Høyres søsterparti) og Liberalarna har gjort det samme, ifølge Aftonbladet.

De krever blant annet en forklaring på hva slags sensitive opplysninger som kan ha kommet på avveie i forbindelse med outsourcingen.

Stina Stjernkvist/TT / NTB scanpix

Satt ut IT-tjenestene til privat selskap

I april i 2015 får IT-giganten IBM kontrakten på å overta driften av datasystemene for Transportstyrelsen.

En måned senere bestemte den daværende direktøren i Transportstyrelsen, Maria Ågren, at det skulle gjøres unntak fra en rekke datasikkerhetsregler som er ment å beskytte sensitive opplysninger. Beslutningen skal ha blitt tatt for at overføringen skulle skje raskere.

Hemmelige opplysninger

Det førte blant annet til at hele kjøretøysregisteret i det svenske forsvaret ble tilgjengelig for utenlandske IT-teknikere som ikke var sikkerhetsklarert. Dermed kan gradert informasjon ha havnet i feil hender.

Også det svenske førerkortregisteret ble tilgjengelig for utenlandsk personell som ikke var sikkerhetsklarert. Registeret inneholder sensitiv informasjon som blant annet kan brukes til ID-tyveri om det havner i feil hender.

Det samme skjedde med opplysninger om veier, havner, broer og T-banen i Stockholm, skriver Svenska Dagbladet.

Forrige uke avslørte avisen Dagens Nyheter at opplysninger om folk med hemmelige adresser eller skjult identitet også kan ha ligget tilgjengelig.

– Ingen indikasjoner på spredning

Transportstyrelsens direktør Jonas Bjelfvenstam sier på dagens pressekonferanse at tilsynet ikke har hatt tilgang på registre over militærkjøretøy eller infrastruktur.

– Jeg vet at mange er sinte på Transportstyrelsen. Men det er ingen indikasjoner på at informasjonen er spredt feilaktig, sier Bjelfvenstam.

– Men det som har skjedd, er uakseptabelt, fortsetter han.

Øverstkommanderende Micael Bydén i det svenske forsvaret sier deres samlede vurdering er at selv om det som har skjedd er alvorlig, har det ikke hatt noen merkbar innvirkning på forsvarets operative evne.

TT NEWS AGENCY / X02350

Minst to statsråder visste om saken

Innenriksminister Anders Ygeman (S) sier at han ble informert om saken i starten av 2016. Det skjedde i forbindelse med at den daværende sjefen i Transportstyrelsen startet innledende undersøkelser av saken. Omtrent samtidig med Ygeman blir forsvarsminister Peter Hultqvist informert.

Både Ygeman og Hultqvist er innkalt til møter i justis- og forsvarskomiteene i Riksdagen tirsdag.

Folk i Næringsdepartementet skal også ha blitt informert i starten av 2016. Infrastrukturminister Anna Johansson (S), som er en av tre statsråder i departementet, sier at informasjonen aldri nådde henne. Hun sier til SvD at en av statssekretærene hennes visste om saken, men ikke videreformidlet det til henne.

Tvunget til å gå

Maria Ågren ble i januar i år tvunget til å gå av som sjef for Transportstyrelsen, men regjeringen opplyste ikke om hvorfor hun fikk sparken.

Først 6. juli ble det kjent gjennom mediene at Ågren hadde innrømmet at hun hadde brutt reglene om datahåndtering. Hun fikk en bot på 70.000 svenske kroner.

Forrige uke fikk også styreleder Rolf Annerberg sparken.

Støre: – En viktig påminnelse

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener IT-skandalen i Sverige er en påminnelse om risiko som også må tas på alvor i Norge.

Støre forteller til NTB at han fulgte med da Sveriges statsminister Stefan Löfven mandag brøt lang tids taushet og holdt en pressekonferanse om saken.

Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Dette handler om det følsomme temaet outsourcing, å overlate sensitiv informasjon til mennesker og miljøer utenfor nasjonal kontroll. Det er ikke nødvendigvis nasjonaliteten som er det viktigste, men det at man mister kontrollen over hvem som sitter med den sensitive informasjonen, sier Støre.

– Dette er en viktig påminnelse om noe vi også må ta på alvor i Norge, og som vi har hatt noen diskusjoner om, blant annet når det gjelder pasientopplysninger, sier han til NTB.

Dennes saken er i stor grad basert på en oppsummeringsartikkel i Svenska Dagbladet, som har en stoffutvekslingsavtale med Aftenposten.