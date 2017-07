I tåregassen og gummikuleregnet spiller han nasjonalsangen på fiolin

Siden mai har Arteaga vært kjendis blant demonstrantene mot Venezuelas regjering. Da viste en video ham gråtende etter at fiolinen var ødelagt, angivelig av politiet. Arteaga hadde gjort seg bemerket ved å spille nasjonalsangen mens myndighetenes styrker kastet tåregass mot ham.

Arteaga havnet lørdag på sykehus etter voldelige sammenstøt i hovedstaden Caracas. Fra sykehuset postet den unge musikeren en video på Twitter. Med neseblod, oppsvulmede lepper og bandasjert ansikt sier han at demonstrantene ikke vil la seg stoppe av gummikuler og at han selv ville være tilbake på gatene søndag for å fortsette frihetskampen.

(Video) Ni PERDIGONES NI METRAS nos detendrán de seguir luchando hasta lograr la INDEPENDENCIA DE VENEZUELA. Mañana vuelvo a las CALLES... pic.twitter.com/aZHnmv7Hgt — WuillyMoisésArteaga (@WuillyArteaga) July 22, 2017

Bakgrunnen for uroen

Situasjonen i landet har vært preget av uro siden mars. Ifølge nyhetsbyrået AP er minst 97 er døde og flere tusener skadet i sammenstøtene. Etter at folk i årevis har strevd med økonomisk krise og hyperinflasjon som har gjort pengene verdiløse, er det særlig tre politiske saker som har utløst rabalderet:

Landets høyesterett gjorde et forsøk på å ta siste rest av makt fra nasjonalforsamlingen – der opposisjonen er i flertall.

Landets mest fremtredende opposisjonspolitiker, Henrique Capriles, ble forbudt å ha offentlige, politiske verv i 15 år.

President Nicolás Maduro planlegger i sommer å sette sammen en grunnlovsgivende forsamling. Kritikerne mener dette bare er et knep for å utsette presidentvalget i 2018 og holde på makten.

Holdt egen folkeavstemning

Regjeringen planlegger å starte arbeidet med ny grunnlov om en uke, og president Maduro har sagt at dette ikke lar seg stoppe. Opposisjonen organiserte for en uke siden sin egen folkeavstemning om saken. Noe over syv millioner skal ha møtt opp og – i all hovedsak – stemt nei til grunnlovsendringer. Landet har ca. 19 millioner personer med stemmerett. Også i Norge holdt en organisasjon for venezuelanere avstemning. 416 deltok og 414 stemte imot en grunnlovsgivende forsamling, ifølge en oversikt Aftenposten har mottatt.

UESLEI MARCELINO / Reuters / NTB scanpix

Dommer pågrepet

I Venezuela fortsetter protestene. Fredag utpekte den opposisjonskontrollerte, men vingestekkede nasjonalforsamlingen 33 nye dommere til høyesterett. Regjeringen sier imidlertid utnevnelsene er ugyldige. En av dommerne, Angel Zerpa, er blitt anholdt. Noen tusen protesterte lørdag ved domstolen. Torsdag organiserte opposisjonen en storstreik i landet og onsdag kommende uke er det varslet en ny, landsomfattende streik.