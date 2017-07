Miljøvernforkjempere frykter at nesten 3500 kvadratkilometer av regnskogen i nasjonalparken Jamanxim, som ligger sentralt i nordregionen av Brasil, snart kan forsvinne.

Dette skjer etter at brasilianske myndigheter i forrige uke sendte et lovforslag til kongressen, som åpner for gruvedrift, trefelling og landbruk i nasjonalparken, ved å innskrenke vernegrensen rundt regnskogen.

Det foreslåtte området er større enn Hardangervidda nasjonalpark, som til sammenligning omfatter 3422 kvadratkilometer.

I en pressemelding hevder det brasilianske miljødepartementet at tiltaket vil skape økonomisk velstand i regionen, men miljøverngrupper i landet mener at innskrenkingen vil føre til kraftig avskoging i området. Observatório do Clima kaller forslaget «et knefall» for industrilobbyen.

Norge er Brasils åttende største investor, og det innsendte lovforslaget kan føre til at norske miljømilliarder til Brasil tørker ut.

Aftenposten mener: Norge må gi Brasil klar beskjed

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Milliardbidrag og klare krav fra norske myndigheter

Forslaget kommer under en måned etter at statsminister Erna Solberg la frem krystallklare krav til Brasils korrupsjonsanklagede president, Michel Temer, om nedgang i avskogingen.

I 2016 økte avskogingen i det søramerikanske landet med 16 prosent, ifølge tall fra Brasils romforskningsinstitutt INPE. Dette var det kraftigste hoppet siden 2008, og fikk statsministeren til å reagere kraftig:

– Jeg har i dag uttrykt bekymring for at avskogingen i Brasil igjen har økt noe, og at det er krefter i Brasil som ønsker å svekke miljøloven og redusere beskyttede områder, sa Solberg etter møtet med Brasils president 23. juni.

Norge har siden 2008 bidratt med over syv milliard norske kroner til bevaring av regnskogen i Brasil – et tiltak som sparer kloden for store klimautslipp.

Under statsbesøket, der Brasils hardt pressede president presterte å kalle kong Harald «kongen av Sverige», nøyde Temer seg med å takke for den norske støtten til regnskogen.

– Vårt bidrag til Amazonas-fondet er basert på at vi betaler for resultater. Dokumentert økt avskoging kommer til å gi redusert utbetaling fra Norge. Om foreløpige tall om avskoging fra 2016 blir bekreftet, betyr det redusert utbetaling i 2017, slo statsministeren fast i juni.