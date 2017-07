Det er den 23. mai i år. Det er gått to dager siden USAs president Donald Trump har vært på besøk i Saudi-Arabia. Til vertskapets store glede har Trump hamret løs på erkerivalen Iran for landets angivelige støtte til terrorisme.

Saudi-Arabia og deres allierte, deriblant De forente arabiske emirater, skal ha følt at de nå hadde den amerikanske presidentens støtte til å slå til mot den irriterende naboen Qatar. Et land som har hatt et noe bedre forhold til Iran.

Fakta: Qatar-krisen Den 5. juni kuttet flere arabiske land de diplomatiske forbindelsene med Qatar. Det ble innført restriksjoner på reisevirksomhet og handel med Qatar. Blant landene som har innført sanksjoner mot Qatar er Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt. Det hevdes at Qatar støtter terrorisme og har bidratt til å destabilisere nabolandene. Landene som har aksjonert mot Qatar krever at landet innfri 13 krav. Qatar har nektet. Blant annet krever motpartene at Qatar legger ned TV-stasjonen Al Jazeera, som sender nyheter døgnet rundt på engelsk og arabisk. En lignende krise i 2014 ble løst etter ni måneder. USAs president Donald Trump har i Twitter-meldinger tilsynelatende gitt sin støtte til aksjonen mot Qatar. Utenriksminister Rex Tillerson har forsøkt å megle i konflikten, men uten å lykkes så langt.

– Uttalelsene som utløste den diplomatiske krisen var falske nyheter

I De forente arabiske emirater diskuterer ledende tjenestemenn denne dagen hvordan de skal plante falske nyheter som kan brukes som påskudd for å starte en diplomatisk konflikt som har til hensikt å få Qatar inn i folden.

Dagen etter, den 24. mai, står de deretter bak et hackerangrep som får det til å se ut som om emiren i Qatar, sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani, i en melding på nettsiden til landets offisielle nyhetsbyrå blant annet lovpriser Hamas og uttaler at Iran er en «islamsk kraft».

Det opplyser ikke navngitte amerikanske etterretningstjenestemenn til den amerikanske storavisen The Washington Post. Det er uklart om Emiratene gjennomførte angrepet selv eller om de fikk noen til å gjøre det for seg, skriver avisen.

De forente arabiske emiraters ambassadør i USA hevder meldingen til Washington Post er falsk.

– De forente arabiske emirater har ikke hatt noen rolle i det angivelige hackerangrepet som artikkelen beskriver, sier ambassadør Yousef al-Otaiba i en uttalelse.

Knallharde krav mot Qatar

De kontroversielle uttalelsene til emiren har bare ligget ute i 45 minutter før Qatar opplyser at de er blitt hacket. Men det hjelper ikke. Saken utløser en diplomatisk krise og handelsblokade fra Saudi-Arabia, De forente arabiske emiratene, Egypt og flere andre land. Begrunnelsen er at emiratene støtter terrorisme og destabilisering av nabolandene.

Landene presenterer senere en liste på 13 krav som Qatar må innfri for å løse krisen. Deriblant må de stanse sendingene til Al Jazeera, Midtøstens mest populære nyhetsformidler. Kravene er blitt avvist av Qatar.

– Dette kan godt stemme

Det er absolutt mulig at det Washington Post skriver er riktig, mener den svenske Midtøsten-forskeren Björn Brenner, som jobber ved Försvarshögskolan i Stockholm.

– Det passer bra inn i analysene vi forskere har gjort, sier Brenner til Aftenposten. – Dette handler ikke om hvorvidt Qatar støtter terrorisme, men om en maktkamp i den sunniarabiske verden.

Han forklarer at selv om Qatar er et lite land, så har de hatt en megafon i form av TV-stasjonen Al Jazeera. Den har oppnådd stor popularitet ved å presentere kritiske nyheter. Men den statseide TV-kanalens rapportering har også ført til en voldsom irritasjon mot Qatar.

– Etter Trumps besøk følte Saudi-Arabia at de hadde USAs backing og ville ha en foranledning for å sette i gang bråket, tror Brenner.

Cyberangrep er en hjørnestein

Forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt sier de ikke kjenner til hvilken rolle cyberoperasjoner har spilt i Gulf-konflikten utover det som står i Washington Post.

– Men på generelt grunnlag kan vi fastslå at bruk av cyber er blitt en hjørnestein i moderne påvirkningsoperasjoner, skriver forskningsleder Henning André Søgaard ved FFI i en e-post til Aftenposten. Han er tilknyttet Strict, som er et prosjekt som tar for seg Strategisk kommunikasjon og cyberforsvar i et hybrid trusselbilde.

Blant eksemplene er angrep på Estland for ti år siden, konfliktene i Georgia, Ukraina og Syria. Og ikke minst påstander om russisk påvirkning av valget i USA i 2016. Både franske og tyske myndigheter har advart mot tilsvarende forsøk på innblanding i deres valg.

– Bruk av cyber er blitt stadig viktigere i påvirkningsoperasjoner, noe de fleste vestlige land er tydelige på i sine åpne trusselvurderinger. Men påvirkning kan også forekomme gjennom sponset terror, iscenesatte demonstrasjoner, sabotasje, spredning av falske nyheter og angret rettet mot kritisk infrastruktur, ifølge Søgaard.

Eget hackerakademi i Danmark

Nasjonal sikkerhetsmyndighet skriver i sin årsrapport for 2017 at de gjennom flere år har sett en jevn økning i antallet målrettede cyberangrep mot norske interesser, både offentlige og private.

Danmark har etablert et eget hackerakademi som skal ruste mot cyberspionasje fra fremmede makter og ikke-statlige aktører som IS. I Storbritannia har regjeringen identifisert cybertrusselen som en såkalt «Tier 1 threat» på linje med terrorisme, konflikt og naturkatastrofer. I tillegg har myndighetene etablert en såkalt «Facebook-brigade», som blant annet skal bekjempe hacking og spredning av propaganda og falske nyheter.