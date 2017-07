Presidenten sto opp tidlig for å stemme i Venezuelas omstridte valg. Opposisjonen boikotter og varsler nye protester.

– Jeg er den første til å stemme her i landet. Jeg ber om Guds velsignelse slik at folket fritt kan nyte godt av sin demokratiske rett til å stemme, sa president Nicolás Maduro da han sammen med kona Cilia Flores avga stemme litt etter klokken seks søndag morgen.

Venezuelere skal søndag stemme på representanter til landets mektige, nye grunnlovgivende forsamling. Blant kandidatene er førstedamen Flores.

Opposisjonen boikotter valget. De mener det er rigget og vil sørge for at Maduro og hans Sosialistparti beholder makten.

Motstandere mot valget har isteden planlagt demonstrasjoner. Med tusenvis av soldater utplassert i gatene, er det risiko for nye voldelige sammenstøt, melder Reuters. Opposisjonsledere har også lovet protester i kjølvannet av valget.

Søndag kom også meldingen om at en kandidat til forsamlingen, 39 år gamle José Felix Pineda, ble skutt og drept av gjerningsmenn som tok seg inn i hjemmet hans.

Ariana Cubillos / AP / NTB scanpix

Venter flere endringer

Kritikere sier den grunnlovsgivende forsamlingen blant annet vil gi Maduro makt til å oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015. De frykter den også vil kunne endre valgregler så Sosialistpartiet får holde på makten.

Maduro har omtalt forsamlingen som løsningen på Venezuelas politiske og økonomiske problemer, skriver AP.

Flores sa onsdag at forsamlingen vil sette ned en kommisjon for fred og rettferdighet, som vil sørge for at de ansvarlige for den pågående politiske uroen «betaler for det og lærer leksen sin». Diosdado Cabello, et høytstående medlem av sosialistpartiet, sier den vil fjerne folkevalgtes immunitet for rettsforfølgelse.

Venezuelere skal velge 545 representanter fra over 6100 kandidater. En tredjedel av representantene skal utnevnes fra fagforeningene og andre grupper i sivilsamfunnet og næringslivet.

Frykter dårlig oppmøte

Ifølge Reuters frykter regjeringen dårlig oppmøte, og landets rundt 2.8 millioner statlige ansatte er under press til å stemme.

Arbeidere fra det statlige oljeselskapet PDVSA skal ha fått SMSer som ba dem sende inn personnumrene deres så snart de hadde stemt, opplyste to kilder til Reuters.

Tidligere denne måneden tok over 7 millioner venezuelere del i en uoffisiell folkeavstemning om den nye forsamlingen, organisert av opposisjonen. Et stort flertall stemte mot, ifølge opposisjonen.

Minst 113 mennesker har mistet livet i voldsomme opptøyer og sammenstøt mellom politi og demonstranter siden april, åtte av dem den siste uken.

FN har uttrykt bekymring for situasjonen i Venezuela. De siste dagene har USA har innført sanksjoner mot 13 venezuelanske tjenestemenn, og Colombia har signalisert at de ikke vil anerkjenne valgresultatet.