Voldelig valg i Venezuela – minst ni drept på valgdagen

Klokken hadde ikke engang nådd ti på formiddagen på valgdagen før påtalemyndigheten i landet meldte at en politiker var drept. Den 39-årige advokaten José Felix Pineda, som var en av kandidatene til den nye forsamlingen, ble skutt og drept av angripere natt til søndag i sitt hjem i Ciudad Bolivar sørøst i Venezuela.

Flere drap

Få timer senere oppga de at ytterligere en person hadde mistet livet – en ungdomsleder for opposisjonen som ble drept i forbindelse med en demonstrasjon mot valget. Presidenten i nasjonalforsamlingen, Henry Ramos Allup, sier 30-åringen ble «myrdet» av sikkerhetsstyrkene.

I Merida fant de senere levningene etter to menn, 28 og 39 år gamle, som ble skutt og drept etter en protest søndag. Samme sted ble en annen mann drept dagen før, i forbindelse med en annen demonstrasjon. I byen Barquisimeto ble en 43-årig mann skutt til døde i løpet av søndagen.

De seneste ofrene er to mindreårige personer.

AP / NTB scanpix

Protestforbud

Frem til søndag hadde demonstrantene i hovedstaden Caracas stort sett glimret med sitt fravær. Maduro innførte tidligere i uken protestforbud til over helgen, og truet med ti års fengsel for dem som bryter det.

Over 200.000 soldater er utplassert rundt om i landet. Støttet av pansrede kjøretøy tok soldatene i bruk gummikuler, tåregass og sjokkgranater søndag for å slå ned på demonstrasjoner i Caracas og andre deler av oljenasjonen.

Ifølge påtalemyndigheten ble en soldat skutt og drept i forbindelse med opptøyer mot valget søndag kveld. Fire soldater ble skadd da hjemmelagde eksplosiver gikk av ved motorsykkelkolonnen deres øst i hovedstaden.

Opposisjonen boikotter

Det var på forhånd ventet uro i forbindelse med det kontroversielle valget på en grunnlovsgivende forsamling. Valget ble beordret av president Nicolás Maduro til tross for flere måneder med demonstrasjoner og kraftig internasjonal kritikk.

Opposisjonen har varslet at den boikotter valget. Den mener valgsystemet er rigget til fordel til Maduros sosialistparti. De betegner valget som et desperat forsøk på å beholde makten i landet, og oppfordrer til massedemonstrasjoner.

Seierssikker president

Den 545 medlemmer store forsamlingen vil få makt til å oppløse den opposisjonskontrollerte kongressen, og endre på sentrale lover gjennom en reform av grunnloven. En seierssikker president avga i morgentimene søndag sin stemme i det omstridte valget.

– Jeg er den første til å stemme her i landet. Jeg ber om Guds velsignelse, slik at folket fritt kan nyte godt av sin demokratiske rett til å stemme, sa Maduro da han sammen med kona Cilia Flores stemte ved et valglokale vest i hovedstaden. Hun er en av kandidatene til forsamlingen, der en tredjedel ikke skal velges, men utnevnes fra fagforeningene og andre grupper i sivilsamfunnet og næringslivet.

Ariana Cubillos / TT / NTB scanpix

– Lavt oppmøte

Fire timer etter at valglokalene åpnet, sa lederen for opposisjonen i den venezuelanske nasjonalforsamlingen, Stalin Gonzalez, at oppmøtet er estimert til om lag 580.000, tre prosent av den stemmedyktige befolkningen.

–En tilstand av ulydighet hersker i landet, og ingen vil være medskyldige i dette bedrageriet, sa han på en pressekonferanse søndag.

–Maduro vil angre på bedrageriet han kalte inn i dag resten av sitt liv, sier han videre.

Også FN stiller spørsmål ved lovligheten av valget. Det samme gjør USA og nabolandene, som har signalisert at de ikke vil anerkjenne resultatet.

Omfattende vold

Oljerike Venezuela var en gang Sør-Amerikas mest velstående nasjon, men er blitt kastet inn i en dyp sosioøkonomisk krise. Under Maduros fire år ved makten har befolkningen vært plaget av inflasjon, mangel på medisin og livsnødvendige varer, samt økt vold.

Med søndagens dødsfall har nærmere 120 mennesker mistet livet i voldsomme opptøyer og sammenstøt mellom politi og demonstranter i Venezuela siden april i år, åtte av dem den siste uken.

Ariana Cubillos / AP / NTB scanpix

Venter flere endringer

Kritikere sier den grunnlovsgivende forsamlingen blant annet vil gi Maduro makt til å oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015. De frykter den også vil kunne endre valgregler så Sosialistpartiet får holde på makten.

Maduro har omtalt forsamlingen som løsningen på Venezuelas politiske og økonomiske problemer, skriver AP.

Flores sa onsdag at forsamlingen vil sette ned en kommisjon for fred og rettferdighet, som vil sørge for at de ansvarlige for den pågående politiske uroen «betaler for det og lærer leksen sin». Diosdado Cabello, et høytstående medlem av Sosialistpartiet, sier den vil fjerne folkevalgtes immunitet mot rettsforfølgelse.

Venezuelere skal velge 545 representanter fra over 6100 kandidater. En tredjedel av representantene skal utnevnes fra fagforeningene og andre grupper i sivilsamfunnet og næringslivet.