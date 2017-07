Voldelige opptøyer mellom palestinere og israelsk politi etter at metalldetektorer ble satt opp ved hellig sted

Voldelige opptøyer har skapt kaos i Jerusalem de siste tre dagene.

Palestinere angriper israelsk politi med steiner og brannbomber, mens politiet skyter mot demonstranter med gummikuler, skriver nyhetsbyrået DPA.

14 palestinere og to israelske politimenn ble skadet i konfrontasjonene tirsdag, mens minst 50 palestinere ble skadet på mandag, ifølge nyhetsbyrået.

Bakgrunnen for opptøyene er at israelsk politi fredag stengte Haram al-Sharif, eller Tempelhøyden, etter at to politimenn ble skutt og drept av tre palestinere.

Søndag ble det hellige stedet åpnet igjen, men nå var det installert metalldetektorer og kameraer ved inngangen. Målet er å hindre at våpen smugles inn på området.

Boikotter metalldetektorene

Det har utløst en rekke protester de siste dagene. Palestinere frykter at Israel i smug er i ferd med å ta over området, som i dag er under muslimsk kontroll.

Hundretalls av palestinere boikotter sikkerhetstiltakene. De nekter å gå gjennom detektorene og ber i stedet sine bønner utenfor inngangen.

Det palestinske partiet Fatah har kalt onsdag for «Raseriets dag» som følge av tiltakene.

– Desto lenger Israel utsetter å fjerne metalldetektorene, jo verre vil det bli, sier Azzam Khatib Tamimi til Al Jazeera. Han er leder av Waqf, som er den muslimske myndigheten med kontroll over området.

Hver uke besøker titalls tusen palestinere moskeene på området for å be. Siden Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967 har myndighetene bare to ganger tidligere beordret en slik stenging, ifølge bønneladeren Ikrema Sabri ved Haram al-Sharif.

Området er hellig for både muslimer og jøder.

I dag ble området stengt for jødiske besøkende av israelske myndigheter. Jøder skal ha blitt tatt i å be på stedet, noe som er forbudt for ikke-muslimer.