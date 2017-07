BBC-stjerner tjener mer enn statsministeren i Storbritannia

Da BBC ble tvunget til å offentliggjøre lønningene til de største radio- og tv-personlighetene sine, kom det fram at 96 av de ansatte tjener i gjennomsnitt 1,5 millioner kroner mer i året enn den britiske statsministeren.

Radioverten Chris Evans topper lønningslisten med over 23 millioner kroner i året.

Det var britiske myndigheter som ba om at lønnsnivåene skulle offentliggjøres. Dette er politisk følsomt ettersom BBC mottar en årlig lisensavgift på om lag 1.500 norske kroner fra hver eneste husholdning i Storbritannia som eier en TV eller ser på BBC på internett.

Hvor mye de ansatte tjener har hittil aldri blitt offentliggjort.

Må betale for stjerner

– BBC opererer ikke i et eget marked der de kan regulere markedet. Hvis vi skal klare å gi offentligheten det de vil ha må vi betale for gode programledere og stjerner, sier BBC-sjef Tony Hall.

På listen over de best betalte stjernene finner man også talkshow-verten Graham Norton og Dr. Who-stjernen Peter Capaldi. Førstnevnte tjener over 9 millioner kroner, mens sistnevnte tjener over 2 millioner kroner i året.

– Vil undergrave BBC

Professor Steven Barnett ved University of Westminster mener myndighetenes mål med å offentliggjøre lønningene ikke handler om gjennomsiktighet.

– Jeg tror dette var et forsøk på å undergrave og destabilisere en institusjon som noen av de involverte partene ønsker å se svekket, sier Barnett.