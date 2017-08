Spanske politi: Mannen som er mistenkt for å ha kjørt varebilen i Barcelona, er drept

Politiet i Spania bekrefter at mannen som ble skutt i byen Subirats, vest for Barcelona, er Younes Abouyaaqoub.

Ifølge Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn tyder alt på at det var Abouyaaqoub som kjørte varebilen, som ble brukt til å kjøre inn i folkemengden langs paradegaten La Rambla i Barcelona.

Den mistenkte gjerningsmannen ble skutt av politiet under en politiaksjon i Subirats og var iført en antatt bombevest, skriver spansk politi.

Confirmamos que la persona abatida en el incidente de #Subirats es Younes Abouyaaqoub, autor del atentado terrorista en #Barcelona — Mossos (@mossos) August 21, 2017

Innbyggere i området mente å gjenkjenne den etterlyste 22-åringen og tilkalte politiet. Han skal ha vært iført det som så ut som et bombebelte og ha ropt Allahu akbar (Gud er størst) rett før han ble skutt.

Lokalavisen La Vanguardia i Barcelona meldte mandag formiddag at den etterlyste mannen, mistenkt for terroraksjonen i Catalonia, var drept.

Spansk politi bekreftet mandag at de hadde skutt en person som så ut til å ha vært iført et bombebelte, melder Reuters. Vedkommende var ifølge politiet iført det som så ut til å være et bombebelte. Politiet tok i bruk en bomberobot for å komme nærmere mannen som ble skutt.

Farlig og bevæpnet

15 mennesker ble drept og over 120 skadd i terrorangrepene i Spania, de fleste av dem da en varebil kjørte inn i menneskemengden i paradegaten La Rambla i sentrum av Barcelona torsdag. Fortsatt er ni personer kritisk skadet.

Social Media via AP / TT / NTB scanpix

Spansk politi gikk mandag ut med den mistenktes identitet og advarte om at Abouyaaqoub var farlig og at han kunne være bevæpnet.

Sistemann på frifot

Etterforskerne har slått fast at det er en sammenheng mellom angrepen og en bilkapring nord for Barcelona. En mann ble funnet drept i bilen og regnes som det 15. dødsofferet etter terrorangrepene.

Politiet skjøt mot den aktuelle bilen da den kjørte gjennom en politisperring kort tid etter angrepet i Barcelona.

Abouyaaqoub antas å være det siste medlemmet av gruppen som sto bak angrepene, som var på frifot. Fire personer er arrestert, de andre personene bak angrepene er enten drept av politiet eller omkommet etter en eksplosjon som trolig ble utløst da gruppen forsøkte å lage bomber.

Bilterror i Barcelona og Cambrils kan ha vært «plan C». Skal ha planlagt et større bombeangrep.

MANU FERNANDEZ / TT / NTB scanpix

Ekstreme holdninger

Flere av medlemmene av gruppen har bakgrunn fra Marokko, og slektninger av Abouyaaqoub i Marokko hevder 22-åringen fikk mer ekstreme holdninger de siste årene. Bakgrunnen skal ha vært påvirkning fra imamen.

Lederen for en muslimsk menighet i den spanske byen Ripoll hvor imamen har vært ansatt, hevder mannen i 40-åringen ikke ga uttrykk for ekstreme holdninger der.

– Hvis han står bak alt dette, må han ha vist ett ansikt i moskeen, og et annet utenfor, sier menighetens leder Ali Assid til radiostasjonen SER.

Mannen i 40-årene skal ha blitt fengslet for hasjsmugling i 2012. I fengselet ble han kjent med Rachid Aglif, en av mennene bak terrorangrepet i Madrid i 2004, ifølge avisen El Mundo.

191 mennesker ble drept i dette angrepet, et av de verste i Europa noensinne.

Den ytterliggående islamistgruppen Den islamske stat har påtatt seg skylden for terroraksjonen i Barcelona. Hvorvidt det har vært kontakt mellom IS og gjerningsmennene, er foreløpig ikke kjent.