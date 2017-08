Trump lei av rådgiveren, var utenbys da «president Bannon» måtte gå fra Det hvite hus

Fredag fikk Steve Bannon (63) i praksis sparken som sjefstrateg i Det hvite hus. Det skjedde ett år og én dag etter at Donald Trump hyret ham inn som toppsjef for sin valgkampanje.

Det har vært spekulert rundt en avgang for Bannon mange ganger siden innsettelsen i januar. Den siste uken har ryktene vært spesielt intense. Selv har han bidratt til ryktene ved å gi intervjuer der han har raljert med kolleger i Det hvite hus og talt Trump imot.

Bekreftet Kellys status

Da pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders fredag kunngjorde avgangen, poengterte hun at «stabssjef John Kelly og Steve Bannon er blitt enige om at dette blir Steves siste dag».

Slik bekreftet hun også den ferske Kellys status som den nye maktfaktoren i Trumps regjeringsapparat.

Den forrige stabssjefen, Reince Priebus, var sidestilt med Bannon. Kelly, en pensjonert general fra marineinfanteriet, er imidlertid blitt lovet kontroll over alle Trumps ansatte og rådgivere. Ifølge Time var Trump allerede ute av Washington da Bannon inntok sin siste lunsj i Det hvite hus og Kelly undertegnet Bannons avskjed.

Kelly strammer inn: Trump må stenge døren til det ovale kontor, bremse tvitringen og staben må ha møter uten TV

– Trump gikk trett

Flere medier, for eksempel The Washington Post, beskriver sparkingen av Bannon nettopp som en seier for Kellys ryddejobb og innsats mot et regjeringsapparat i kaos. The New York Times skriver at Trump den siste tiden har gått trett av Bannon.

Han skal ha klaget til andre rådgivere over at Bannon lekket informasjon til reportere og tok for mye av æren for presidentens suksesser. Ifølge avisens kilder, Trump-rådgivere som hadde manet ham til å fjerne Bannon, var situasjonen blitt uholdbar lenge før fredagens avskjed.

Rammet Trumps forfengelighet

Da Bannon i april ble fjernet fra en viktig komité i Det nasjonale sikkerhetsrådet, var også en av teoriene at Trumps forfengelighet var såret. En rekke beskrivelser av Bannon som den egentlige presidenten, hadde ergret Trump. Fremstillingen av Bannon som den mektigste personen i Det hvite hus, har vært fremtredende i karikaturtegninger, i humorshow og i diskusjonsprogrammer på TV.

I en sketsj på Saturday Night Live i vinter satt Bannon – kledd som mannen med ljåen – bak skrivebordet i Det ovale kontor mens Trump satt lydig ved siden av med et bitte liten pult.

Trump takket lørdag Bannon for innsatsen i en twittermelding.

I want to thank Steve Bannon for his service. He came to the campaign during my run against Crooked Hillary Clinton - it was great! Thanks S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2017

Ble degradert i april: Årsakene bak Trumps stikk til Steve Bannon

Jubel på Wall Street

Da nyheten om avgangen kom, jublet meglerne på gulvet på New York-børsen. Både Dow Jones-indeksen og S & P 500-indeksen steg da nyheten kom, selv om de begge endte litt ned fredag. Liberale politikere og kommentatorer jublet også.

De har fremstilt Bannon som en mørkemann med fingrene borti alt de har mislikt mest ved Trumps presidentperiode, for eksempel:

Vrakingen av Paris-avtalen om klima.

Det midlertidige innreiseforbudet fra seks muslimdominerte land.

En dyster retorikk, som i innsettelsestalen 20. januar der han sa at det «amerikanske blodbadet stopper her og det stopper nå».

KEVIN LAMARQUE / Reuters / NTB scanpix

– Snev av håp

Også på republikansk side var enkelte lettet. Det Trump-kritiske nettstedet Red State skrev i en kommentar at «Bannons presidentskap er over».

– Det er nå et lite snev av håp siden innflytelsen fra den alternative høyresiden er rensket ut, skriver Joe Cunningham.

Bannon dro rett til gamlejobben

Bannon selv vendte fredag sporenstreks tilbake til sitt høyreorienterte nettsted Breitbart der han ledet et redaksjonsmøte allerede samme kveld. Høyt oppe på nettstedet lørdag tronet overskriften «’Populisthelten’ Stephen K. Bannon vender hjem til Breitbart».

I et intervju med Bloomberg avviste den avsatte rådgiveren at han vil vende seg mot presidenten.

– Jeg vil gå til krig for Trump mot hans motstandere, sa han. I et annet intervju sa han imidlertid at det Trump-presidentskapet de hadde «kjempet for og vunnet, nå er forbi». Bannon skal også denne uken ha hatt et fem timer langt møte med milliardæren Bob Mercer, angivelig for å planlegge en godt finansiert politisk maktfaktor.

Blant Bannons tilhengere var det uro å spore etter sparkingen. Breitbarts fristilte redaktør Joe Pollak tvitret ordet «krig» da nyheten om avgangen ble kjent.

Trump som Schwarzenegger

Senere publiserte han en artikkel der han tilkjennegir sin bekymring for Trumps politiske utvikling uten Bannon i Det hvite hus.

– Med Steve Bannon ute risikerer Donald Trump å bli Arnold Schwarzenegger 2.0, skriver han. Dette er ikke ment som noe kompliment. Pollak mener den berømte skuespilleren sviktet sine republikanske idealer og ble venstrevridd da han møtte motbør som guvernør i California.

Trump fortsatt president

Andre er ikke helt sikre på at Bannons avgang vil bety veldig mye. The Washington Post håper på lederplass at Bannons rivaler får økt innflytelse.

– Likevel er Trump fremdeles president. Og kan gjør fortsatt det som faller ham inn, som å stå foran TV-kameraer og erklære moralsk likeverd mellom marsjerende nynazister og de som marsjerte mot dem. Bannon har kanskje oppmuntret slike tendenser, men han skapte dem ikke, skriver avisen.