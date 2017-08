Steinar Husby (65) og kona var 50 meter unna der varebilen pløyde inn i folkemengden på La Rambla i Barcelona

Ekteparet fra Molde hadde avtalt å møte hverandre akkurat på hjørnet av Catalunya-plassen i Barcelona, øverst på den populære avenyen hovedgaten La Rambla i Barcelona der den hvite varebilen pløyde inn i folkemengden torsdag ettermiddag.

Politiet bekrefter at tre personer er døde og flere skadet, ifølge nyhetsbyrået Reuters torsdag ettermiddag. Andre medier melder om over ti drepte.

– Jeg satt på en benk på Catalunya-plassen og ventet på kona som var og handlet på Zara, sier Steinar Husby (65) fra Molde.

Men før han rakk å møte kona Liv Fleischer Husby (63) så han plutselig mennesker komme løpe bortover La Rambla og inn på plassen.

50 meter unna

Oriol Duran / TT / NTB scanpix

– Vi var bare 50 meter unna der det skjedde, sier Husby.

– Jeg ringte kona kl. 16.54. Da hadde det skjedd. Jeg tenkte med en gang på tilsvarende angrep i Nice og Paris, sier Husby.

Han hverken så eller hørte selve smellet da varebilen kjørte inn i folk. Men han så den panikkrammede folkemengden som styrtet nedover gaten og inn i sidegatene.

Ekteparet fant hverandre, og så la de på sprang.

– Vi fant også ut at det var best å løpe vekk. Kona og jeg løp ned La Rambla sammen med folkemengden.

– Jeg fikk frysninger da jeg forsto hva som skjedde, sier han.

Lokale medier melder torsdag kveld at væpnede menn har barrikadert seg i en bar, mens andre medier melder at gjerningspersonene befinner seg i en tyrkisk restaurant.

Den brede avenyen er populær blant turister fra hele verden, med uterestauranter, butikker, markeder og plasser.

Skal ha forlatt varebilen til fots

Den spanske storavisen El Mundo skriver at et titalls mennesker er rammet og at minst fem personer er skadet.

Føreren av den hvite varebilen skal ha forlatt kjøretøyet til fots, melder El Pais.

Manu Fernandez / TT / NTB Scanpix

Tenkte på Nice-angrepet

Ekteparet Husby fra Molde kom seg til hotellrommet som ligger i en sidegate fra La Rambla. De er på ferie i Spania og har vært i flere spanske byer, fredag skal de videre til Nice der en lastebil drepte over 86 personer skadet hundre i et terrorangrep den 14. juli 2016.

– Det opplevdes som to panikkreaksjoner, først hendelsen med påkjørselen, og så var det som om det skjedde noe mer slik at en stor folkemengde sprang unna.

– Vi føler oss litt oppskaket nå. Jeg tror vi blir på hotellet her i kveld, sier Steinar Husby.