– Det er myndighetene som har skylden for Charlottesville. De gjorde det med vilje, sier Tim Flaherty.

Han har en stor munter bart, fem titaniumplater i ryggen og aldri mindre enn tre skytevåpen på seg til enhver tid. Flaherty tenker knapt over at de er der. Pistolene er en naturlig del av påkledningen. Et verktøy.