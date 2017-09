Stoltenberg er bekymret for Nord-Korea: – Vi har ingen gode alternativer

– Skritt for skritt utvikler Nord-Korea et våpensystem som innebærer en trussel ikke bare mot naboene, men også globalt. Det som skjer er bekymringsfullt, men det er ikke noen umiddelbar fare for at Europa blir rammet av en rakett, sier generalsekretær Jens Stoltenberg til Aftenposten.

Han er på vei tilbake fra en todagerstur til Estland der han har besøkt det som skal være NATOs «snubletråd» mot Russland. Rundt tusen soldater er på plass i hvert av de tre baltiske landene og i Polen.

– Jeg blir stadig spurt om hvilken trussel som er den største mot Europa, og svaret er at det ikke finnes noen god målestokk på dette, sier Stoltenberg.

Han peker på at terror utgjør en reell og vedvarende fare.

– Men dette er heldigvis en trussel som, med unntak av 11. september, har begrensede tap sammenlignet med konvensjonell krigføring. Og så har vi uberegnelige stater som Nord-Korea og en kjernefysisk makt som Russland som igjen er to helt andre typer trusler.

Russland sier de skal trene 12.700 soldater. NATO tror 100.000 er med. Nå skal russerne øve krig på alliansens dørstokk.

Stoltenberg mener alliansen klarer å håndtere alle tre. Han frykter ikke at Nord-Korea vil kreve så mye av USAs tid og krefter at de andre oppgavene blir nedprioritert og minner om at amerikanerne og mange allierte midt under den kalde krigen også førte en krig i Korea (fra 1950 til 1953).

– Det gjenstår noe før Nord-Korea har systemer som virkelig kan true oss, men vi må regne med at de er i ferd med å få det, sier Stoltenberg.

En verden av dårlige alternativer

EUs utenrikssjef Federica Mogherini kunngjorde torsdag at unionen vurderer å skjerpe sanksjonene sine mot landet. Stoltenberg sier han støtter dette arbeidet, men at det også er også er viktig å sørge for at de sanksjonene som er blitt vedtatt, faktisk gjennomføres.

– Sanksjoner er blitt forsøkt i mange år allerede med minimal suksess. Er det noen grunn til å tro at det skulle fungere nå?

– Dette er en situasjon hvor vi ikke har noen gode alternativer. Vi kan velge å gjøre ingenting. Da vil en av verdens mest uforutsigbare regimer snart ha langtrekkende raketter som kan bære atomvåpen. Vi kan akseptere militær maktbruk, men det vil gi en uoversiktlig og farlig situasjon med mange tapte menneskeliv.

Alternativ tre er å fortsette det diplomatiske og politiske presset, ifølge NATO-sjefen.

– I en verden der vi bare har krevende alternativer, er det det beste vi kan gjøre, sier Stoltenberg.

Eksperthjelp på rakettforsvar

På turen til Estland kunngjorde NATO-sjefen at han reiser til Japan og Sør-Korea i oktober. Han sier alliansen har mer å gi landene enn varme tanker og støtteerklæringer.

– Våre eksperter møter deres eksperter og utveksler kunnskap og erfaringer, blant annet når det gjelder rakettforsvar. Vi er nære partnere, og de bidrar blant annet i vår operasjon i Afghanistan. Nå vil vi se hva vi kan gjøre for å styrke vårt samarbeid ytterligere.

Følger «litt med» på Støre og Solberg

Det er gått tre år siden Stoltenberg tok over som generalsekretær i NATO og forlot norsk politikk. Han deltok som frivillig på sin første valgkamp i 1973 og har siden hatt en rolle i alle stortingsvalg frem til dette. Nå er han bare tilskuer.

– Jeg savner menneskene i norsk politikk, men nå er jeg i en helt ny situasjon som har gitt meg mulighet til å jobbe med noen av de viktigste oppgavene i vår tid. Jeg er glad for at jeg sa ja til denne jobben, sier Stoltenberg.

– Men du vet hvordan det ligger an på meningsmålingene?

– Mobilen er min viktigste informasjonskilde, og jeg følger litt med. Men dels har jeg ikke tid og dels tenker jeg at det er viktig ikke å forstyrre det jeg nå konsentrerer meg om ved å følge med og mene for mye om norsk politikk. Det overlater jeg til dem som holder på hjemme.

