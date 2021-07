Drapsvåpen skal ha blitt vist i svensk musikkvideo

En 12 år gammel jente ble drept av skudd fra en passerende bil i Botkyrka i utkanten av Stockholm 2. august 2020. Politiet leter her etter prosjektiler i en skråning ved åstedet. Foto: TT / NTB

En mann poserer i en svensk musikkvideo med et skarpladd våpen. Senere skal våpenet ha blitt brukt i skytingen der en 12 år gammel jente ble drept.

NTB

Nå nettopp

Rapvideoen viser at mannen først poserer med våpenet. Deretter skyter han rett ut av vinduet fra en bil som kjører i stor fart gjennom et tettbygd område.

Nå blir tre menn i bilen tiltalt for brudd på våpenloven. Aktor hevder at et av våpnene senere ble brukt i Botkyrka i utkanten av Stockholm, der en 12 år gammel jente ble truffet og døde.

Torsdag tok aktor Anna Svedin ut tiltale med kobling til drapet. Tre menn i 20-årene, hjemmehørende i Vårby og Västerås, er siktet for grove brudd på våpenloven mellom 30. juli og 1. august i fjor.

Aktor mener de hadde minst fire skarpladde våpen og som bevis fremlegges materiale fra innspillingen av den omtalte videoen.

Kraftige reaksjoner

Drapet på 12-åringen har vakt harme og avsky. Tidlig om morgenen 2. august i fjor kom hun i veien for en konflikt mellom rivaliserende kriminelle nettverk sør for Stockholm. Et stort antall skudd ble avfyrt fra en bil som passerte et spisested i Botkyrka.

To unge kvinner sitter ved siden av blomster og tente lys på stedet der den 12 år gamle jenta ble skutt og drept 2. august 2020. Foto: Naina Helen / TT / Reuters / NTB

De to som var mål for skuddene, var personer med tilknytning til det kriminelle miljøet i området. Begge klarte seg. Jenta ble truffet og så hardt såret at hun døde.

Drapsetterforskningen pågår fortsatt. Så langt er fem menn i 20-årsalderen mistenkt for medvirkning. Én befinner seg i Sverige, én ble pågrepet i Spania i forrige uke og tre oppholder seg trolig i Tyrkia.

Identifisering

Etter skytingen i Botkyrka beslagla politiet en mobiltelefon der de fant bilder fra innspillingen av videoen. Politiet fikk tak i råmaterialet og har klart å identifisere alle medvirkende. Tre av dem er de som torsdag ble siktet, fire andre er blant de fem som er mistenkt for medvirkning.

Folk samlet ved åstedet dagen etter drapet på 12-åringen. Foto: Naina Helen Jama / TT / Reuters / NTB

I videoen ses flere våpen, pakker som ser ut til å være narkotika, patroner og telefoner, som viser seg å ha flere typer krypteringsapper. De tre siktede håndterer ladde våpen på en svært skjødesløs måte. Derfor mener påtalemyndigheten at bruddet på våpenloven er grovt.

Saken kommer opp for Attunda tingrett nord for Stockholm i slutten av august.