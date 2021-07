Amerikansk superstjerne besøkte Biden i Det hvite hus og vitset om Trump. Nå beskyldes han for svik.

Fotballstjernen Tom Brady talte mandag på plenen utenfor Det hvite hus.

Idrettsstjernen Tom Brady fleipet på bekostning av sin gamle venn Donald Trump. Det tas ikke nådig opp.

21. juli 2021 15:57 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag kom et amerikansk fotballag til Det hvite hus. Tampa Bay Buccaneers vant i vinter den store finalen som kalles Superbowl. Nå skulle de hedres av president Joe Biden.

Tampas kaptein heter Tom Brady. Veteranen er en av USAs aller største idrettsstjerner. Han er også kjent som en venn av Donald Trump. I 2016 støttet han Trump. Blant annet hadde han en rød Trump-lue i garderobeskapet.

Valgfusk og kallenavn

Da Brady holdt tale mandag, ble ikke Trumps navn nevnt. Ekspresidentens påstander om valgfusk ble likevel gjort narr av.

Brady snakket om den sterke laginnsatsen i finalen.

– Det var få som trodde vi kunne vinne. Og faktisk er det slik at rundt 40 prosent fremdeles ikke tror på at vi vant, sa Brady.

– Jeg ser den, svarte en leende Joe Biden.

Trump hevder ennå at han ble snytt for seieren med valgfusk. Påstandene er grundig tilbakevist blant annet av domstolene. Mange partifeller tror likevel på Trump.

Bradys små stikk til Trump stoppet ikke med dette.

– På et personlig plan er det fint for meg å være her. Vi hadde en kamp i Chicago der jeg glemte hvilket forsøk vi var på. Jeg mistet tellingen en gang på 21 år, og de begynte å kalle meg Søvnige Tom. Hvorfor ville de gjøre sånt mot meg, spurte han og ble møtt med latter.

– Jeg vet ikke, sa Biden. Ett av Trumps mest brukte kallenavn på Biden var Søvnige Joe.

Fakta Tom Brady Thomas Edward Patrick Brady Jr. ble født i 1977 i California. Han regnes som den viktigste kapteinen (quarterback) i amerikansk fotballs historie med et vell av rekorder. I 20 år spilte han for New England Patriots. Ni ganger kom de Superbowl, og de vant seks ganger. I 2020 byttet han lag til Tampa Bay Buccaneers. 7. februar 2021 vant laget Superbowl på hjemmebane. Kilde: Wikipedia Vis mer

Dolket i ryggen

Våren 2020 antydet Brady tvil om Trumps politikk i et intervju.

– Politisk støtte er noe helt annet enn å støtte en venn, sa han da.

På konservative nettsteder får Brady nå det glatte lag. Breitbart skriver i en overskrift: «Fem ganger kalte Tom Brady Trump en venn før han dolket ham og hans tilhengere i ryggen.»

Der beskrives Bradys opptreden som en «helomvending etter i årevis å ha latt som om han er Trumps venn».

På nettstedet Redstate grubler en kommentator på om Brady først og fremst ville øve seg på å være morsom. Han har ikke hittil vært ansett som en humørspreder. Nå «mislyktes han totalt», ifølge Redstate.

Nettstedet beskriver presidentens reaksjon slik: «Biden gliste som en tenåringsjente som endelig blir lagt merke til av sin boyband-forelskelse.»

President Joe Biden, som i unge dager selv spilte amerikansk fotball, fikk en gave av Tom Brady og lageier Bryan Glazer: en trøye med tallet 46. Biden er USAs 46. president.

Eldstemann til topps

Biden snakket mandag for sin del om alder. Han viste til at både kaptein Brady og lagets trener er de eldste som har vunnet Superbowl.

– Jeg skal ikke vitse om dette. Etter min mening er det ikke noe galt i å være den eldste som har klatret helt til topps, sa Biden.

78-åringen er USAs eldste president.