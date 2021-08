Sverige og Finland blir oransje på EUs smittekart

Det kan bli krav om karantene for reisende fra hele Sverige og Finland.

Svenske ferieparadis, slik som Kosterøyene, kan bli litt vanskeligere tilgjengelig for nordmenn.

Nå nettopp

Det europeiske smittevernbyrået ECDC oppdaterer sitt smittekart hver torsdag. På denne ukens kart er Sverige og Finland blitt oransje. Noen regioner er også røde.

Dette innebærer en klar forverring. Forrige uke var mesteparten av både Sverige og Finland farget grønne.

Smittekartet er med på å danne grunnlaget for beslutningene for innreisereglene i Norge.

Det kan bety at reisende fra Sverige og Finland til Norge må i karantene. Karantene kan gjennomføres hjemme. Det er først når et land blir farget mørkerødt på ECDCs smittekart, at det blir krav om karantenehotell.

Eventuelle nye karantenekrav blir som regel offentliggjort på fredager.

Når man ankommer Norge fra et oransje land, må man ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen og i innreisekarantene.

Karantenekravene gjelder ikke for dem som er beskyttet mot koronaviruset, enten som fullvaksinert eller som registrert koronasmittet de siste seks månedene.

Sverige har hatt en høy andel positive koronatester.

Høy andel positive tester i Sverige

Sverige har også hatt en meget høy andel positive koronatester, ifølge ECDCs oversikt. På kartet som viser andel positive svar, er Sverige farget rødt. Det indikerer at over 4 prosent av koronatestene var positive. Dette er også noe som kan bidra til at reglene for innreise fra Sverige blir skjerpet inn.

Det er antallet nye smittetilfeller og andelen positive koronatester som avgjør om det blir krav om karantene ved innreise fra et annet land.

Som alltid er det slik at karantenekravet ikke gjelder for folk som er fullvaksinert eller som har hatt covid-19 de siste 6 månedene.

Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden og barn under 18 år må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst.

Foreløpig er det kun fremvisning av koronasertifikat (norsk, dansk, svensk eller EUs digitale koronasertifikat) med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, som er ansett som sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

Mest smitte i Møre og Romsdal i Norge

I Norge er nå Møre og Romsdal, Agder og Oslo oransje, etter å ha vært grønne i forrige uke. Troms og Finnmark er fortsatt oransje. Til gjengjeld er Nordland nå grønn.

Møre og Romsdal (116 pr. 100 000) har flest meldte tilfeller pr. 100.000 innbyggere for uke 29 og 30 samlet, etter å ha hatt færrest for uke 28 og 29. Etter følger Vestland (111), Oslo (78) og Troms og Finnmark (78).