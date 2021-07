Britene følger i Danmarks spor: Vil sende asylsøkere ut av landet mens søknaden deres behandles

Storbritannia vil «fikse det ødelagte asylsystemet». Men løsningen er prøvd før. For mange har det fått tragiske konsekvenser.

Storbritannias innenriksminister, Priti Patel, lovet i fjor å innføre nye asyllover. Nå har hun lagt frem et forslag som vil hindre migranter i å komme til landet på ulovlig vis. Foto: Hannah McKay, Reuters/NTB

Nå nettopp

– Altfor lenge har vårt ødelagte asylsystem fôret lommene til kriminelle gjenger som jukser med systemet. Det er ikke rettferdig overfor de sårbare menneskene som trenger beskyttelse.

Ikke er det rettferdig for den britiske offentligheten som betaler for det heller, la Priti Patel til. Hun er Storbritannias innenriksminister. Tirsdag presenterte hun en ny plan for å begrense migrantankomstene til landet.

– Det er på tide å handle, sa hun i en uttalelse.

Hensikten skal være å hindre migranter i å begi seg ut på den farlige reisen over den engelske kanalen. Så langt i år har 6000 mennesker ankommet Storbritannia med båt. Ifølge avisen The Independent har flere av dem fått hjelp av menneskesmuglere.

Likevel frykter mange at det nye alternativet kan være langt verre.

En gruppe migranter reddes av en livbåt etter en ulykke i den engelske kanalen. Nå vil Storbritannia gjøre det vanskeligere for migranter å søke asyl i landet. Foto: Gareth Fuller, AP/NTB

Risikerer opp til fire år i fengsel

Innenriksdepartementet omtaler den nye planen som «rettferdig, men streng». Foreløpig er det kun et forslag. Men dersom det får gjennomslag i parlamentet, vil det blant annet innebære to ting:

Først vil det bli straffbart å komme til landet på ulovlig vis. Folk som «bevisst» ankommer uten tillatelse risikerer opp til fire år i fengsel. Til gjengjeld skal de som kommer via godkjente ruter, få en fordel når deres søknad behandles.

I tillegg vil myndighetene sende asylsøkere til et tredje land mens søknaden deres behandles i Storbritannia. Det vil kreve at britene gjør avtaler med disse landene. Foreløpig eksisterer ikke slike avtaler.

Det siste forslaget setter Storbritannia i selskap med et annet europeisk land.

I juni vedtok Danmark en lov som gjør det mulig å opprette mottakssentre for asylsøkere i andre land. Loven åpner også opp for at asylsøkerne integreres i tredjelandet, og ikke i Danmark, dersom de får innvilget asyl.

Advarer mot australsk tragedie

Også Australia har lenge hatt et lignende system. Det er blitt omtalt som et «mørkt og blodig kapittel» i landets behandling av asylsøkere. Siden 2001 har over 4000 mennesker blitt sendt til interneringsleirer i Nauru og Papua Ny-Guinea. Disse får støtte fra den australske staten. Historiene derfra er blitt møtt med fordømmelse verden rundt.

Siden Storbritannia begynte å lufte lignende ideer har advarslene strømmet inn. Behrouz Boochani er blant dem som tilbrakte flere år i en australsk-støttet interneringsleir.

– Jeg tror ikke Storbritannia vil at deres regjering skal gjenta denne tragedien i sitt navn. Den har ødelagt hundrevis av uskyldige mennesker, sier han til avisen The Independent.

En gruppe migranter i en flyktningleir på øya Nauru. Siden 2011 har Australia sendt asylsøkere til utenlandske leirer mens de venter på at søknaden deres behandles. Foto: Rick Rycroft, AP/NTB

Årevis med streng asylpolitikk

Den britiske regjeringen står fast ved at planen vil ivareta dem som har behov for beskyttelse. Den skal også stoppe misbruk av asylsystemet.

Men forslaget har høstet kritikk fra flere hold. The New York Times skriver at den britiske regjeringen nå reverserer «tiår med globalt lederskap for rettighetene til flyktninger og asylsøkere».

Mange er også kritiske til ideen om å skille mellom asylsøkere ut ifra hvordan de kommer til landet.

– At migranter som kommer med lastebil eller båt er mindre genuine enn de som kommer gjennom kvoter, blir helt feil.

Det sier Andy Hewett i den britiske Flyktninghjelpen til The New York Times. Han mener også asylpolitikken som er ført til nå, ikke har oppnådd stort.

– Alt regjeringen har gjort til nå har mislykkes. Men de virker absolutt innstilt på å fortsette på den samme veien.

En streng asylpolitikk er nemlig ikke noe nytt i Storbritannia. I 2012 introduserte daværende statsminister Theresa May en politisk strategi for å bekjempe «ulovlig innvandring».

I årevis har migranter og asylsøkere risikert livet for å nå det britiske fastlandet. De har gjemt seg bakerst i lastebiler eller satt seg i småbåter for å krysse den engelske kanalen. Majoriteten har reist fra den franske havnebyen Calais. Mange av dem har aldri nådd frem.

Migranter går om bord i en lastebil på veien som leder til tunnelen under den engelske kanal. Veien er en hyppig brukt rute for dem som ønsker å komme seg fra Frankrike til England. Foto: Pascal Rossingol, Reuters/NTB

Ville skape et «fiendtlig miljø»

Hvordan skulle Theresa May hindre migrantene fra å komme? Jo, ved å gjøre livet så uutholdelig for udokumenterte innvandrere at de selv valgte å forlate landet. Eller med hennes egne ord: «Målet er å skape, her i Storbritannia, et virkelig fiendtlig miljø for ulovlige innvandrere».

Derav ble politikken senere omtalt som «hostile environment policy».

Siden er flere virkemidler blitt tatt i bruk. I oktober i fjor la innenriksdepartementet frem en strategi for å håndtere det økende antallet migranter fra Frankrike.

Den innebar blant annet at britiske fartøy kunne bruke garn for å stoppe båter med migranter. Deretter skulle de returneres til Frankrike. Priti Patel lovet også å innføre lover som skulle nekte asyl til migranter som kommer til landet på ulovlig vis.

Det løftet har hun delvis holdt med forslaget til den nye migrasjonsplanen. Før den kan få grønt lys, må den godkjennes av det britiske parlamentet. Der har det konservative regjeringspartiet, som Patel er medlem av, flertall.