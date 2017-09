Falsk alarm førte til at britisk fly ble stanset i Paris

En talsperson for politiet uttaler at de rykket ut til Charles de Gaulle etter å ha fått meldinger om en «sikkerhetstrussel» mot flyet. Han bekrefter at flyet deretter ble evakuert, og at hver eneste passasjer og deres bagasje ble sjekket grundig.

Videre sier han at de ikke fant noe mistenkelig, og at det hele var falsk alarm. Han vil ikke si mer om hva den opprinnelige meldingen gikk ut på.

Ifølge en av passasjerene på flyet, James Anderson, var flyet omringet av flere titalls bevæpnede politibetjenter og brannfolk.

Videre sier han at den første beskjeden de fikk var at det var tekniske problemer med flyet, men at passasjerene etter om lag en time fikk beskjed om å bevege seg til en annen del av flyplassen. Det var da politifolkene omringet flyet.

– Etter det sa piloten at det hadde vært en direkte sikkerhetstrussel som involverte flyet vårt, sier Anderson.

På Twitter skriver han at alle passasjerene på flyet er blitt sjekket individuelt av politiet, og at de foreløpig ikke har funnet noe mistenkelig.

–Nå blir håndbagasje undersøkt av politihunder, skriver han videre.