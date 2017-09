Væpnet politi omringet fly på vei til London fra Paris

Ifølge en av passasjerene på flyet, James Anderson, var flyet omringet av flere titalls bevæpnede politibetjenter og brannfolk.

Videre sier han at den første beskjeden de fikk var at det var tekniske problemer med flyet, men at passasjerene etter om lag en time fikk beskjed om å bevege seg til en annen del av flyplassen. Det var da politifolkene omringet flyet.

– Etter det sa piloten at det hadde vært en direkte sikkerhetstrussel som involverte flyet vårt, sier Anderson.

På Twitter skriver han at alle passasjerene på flyet har blitt sjekket individuelt av politiet, og at de foreløpig ikke har funnet noe mistenkelig.

–Nå blir håndbagasje undersøkt av politihunder, skriver han videre.

Foreløpig har verken politi, British Airways eller Charles de Gaulle flyplass kommentert hendelsen.

