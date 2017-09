Seks grunner til at Trump flørter med fienden

Donald Trump har flørtet åpenlyst med demokratenes ledere de siste par ukene. Denne uken inngikk han en intensjonsavtale med dem om å redde DACA-programmet, som hindrer at barn av ulovlige innvandrere blir sendt ut av landet.

Flørtingen har skapt både raseri og undring i Washington. Er presidenten i ferd med å stake ut en ny politisk kurs? Viser han sitt sanne ansikt som apolitisk pragmatiker?

Her er noen av teoriene som har versert i amerikanske medier:

1. Han beskytter varemerket

Trump har solgt seg selv inn til velgerne som én ting over alt annet; han er en vinner. Han er mannen som lander gode avtaler. Han får ting gjort. Dette er Trumps varemerke. «Avtalens kunst» er hans grunnleggende filosofi – ikke bare som politiker – men i hele hans karrière.

Det Trump-vennlige redaktørkollegiet i The Wall Street Journal oppsummerer dette fint i en leder: «Trump inntok sine anti-innvandringsposisjoner i løpet av valgkampen for å vinne primærvalget, ikke fordi det var ideologi. Trumps grunnleggende politiske overbevisning er å vinne, og avtalen om «drømmerne» vil være populær.»

2. Tålmodigheten med partiet svinner

Trump har gitt tydelig uttrykk for at han er lei av kranglingen i det republikanske partiet. Uenigheten ga presidenten et ydmykende nederlag i forsøket på helsereform. Mange av partiets ultrakonservative representanter er valgt inn i protest mot både partielitene og Barack Obama. Det har vært vanskelig å få dem ut av protestmodus og inn i kompromiss. Partiledelsen har ikke demonstrert overfor presidenten at de kan klare det.

Trump har lite lojalitet til partiet, påpeker mange kommentatorer. Han anser det republikanske lederskapet «som fiender i en kald krig mot en politisk elite han hverken liker eller stoler på», skriver Jonathan Tobin i National Review.

JOSHUA ROBERTS / REUTERS

3. Han relaterer bedre til demokratene

«Han liker oss, han liker i hvert fall meg,» sa demokratenes senatsleder Chuck Schumer nylig i en mikrofon han trodde var slått av. En av teoriene som verserer er at Trump rett og slett relaterer bedre til demokratenes ledere, spesielt Shcumer, som er fra Brooklyn og har kjent presidenten i mange tiår. Nancy Pelosi er dessuten kjent som en ringrev og kanskje den fremste dealmakeren i Washington, en kvalitet Trump setter høyt.

4. Makten i Det hvite hus er annerledes

Mange av de mest kontroversielle figurene i Donald Trumps regjeringsapparat er ute; sjefstrateg Steve Bannon, seniorrådgiver Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, stabssjef Reince Priebus. Det hvite hus styres nå av en gruppe med militær bakgrunn, med stabssjef John Kelly i spissen; og de såkalte «New York-demokratene» med svigersønn Jared Kushner og sjeføkonom Gary Cohn i førersetet. Kelly har strammet inn informasjonsflyten til presidenten, og Cohn har grep om den økonomiske politikken sammen med finansminister Steven Mnuchin.

5. Han har råd til det

Trumps forsøk på samarbeid med demokratene er blitt hissig kritisert av kommentatorer på ytterste høyre fløy, inkludert magasinet Breitbart og «personligheter» som Ann Coulter. Men mange har påpekt at de ikke representerer noe flertall, selv ikke blant dem som støtter Trump. De innflytelsesrike konservative Koch-brødrene har for eksempel sagt at de støtter Trumps avtale om DACA, og en meningsmåling for Politico viser at 69 prosent av republikanere også mener drømmerne bør få bli.

6. Den potensielle gevinsten er enorm

Sist men ikke minst: suksess med denne taktikken kan gi enorm avkastning. Får Trump til tverrpolitisk samarbeid på viktige saker vil det være en megaseier som vil mer enn veie opp for protestene. Velgerne har forlengst mistet troen på at Washington kan få gjort noe som helst.

På to store felt har det lenge vært tverrpolitisk enighet om at endringer er nødvendige, uten at man har fått noe til: infrastruktur og skattereform. Dersom Trump kan lande disse to med hjelp fra begge partier, vil det gi massiv politisk kapital inn i neste valgkamp.

Spørsmålet er hva demokratene har å vinne på å gi en historisk upopulær og polariserende president en ny sjanse. Det spør mange republikanere seg også, som ser med skepsis på flørtingen, og frykter at Trump blir først bak lyset av «Chuck og Nancy».