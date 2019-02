Cohen advarer republikanerne mot å gjøre det samme som han gjorde: Å forsvare Trump i en årrekke.

Denne artikkelen oppdateres løpende.

Høringen startet klokken 16. Etter en kort pause, er utspørringen nå i gang igjen.

Cohen sier Trump ba ham om å true skoler til ikke å gi ut karakterene hans.

Den tidligere personlige advokaten kaller Trump rasist og bedrager.

Cohen sier flere kriminelle forhold knyttet til Trump er under etterforskning i New York.

Donald Trump trodde ikke han kom til å vinne valget i 2016, og så på valgkampen som en anledning til å drive PR for seg selv og sin merkevare, sa presidentens tidligere advokat Michael Cohen i en åpen høring i Kongressen onsdag.

– Han hadde ingen intensjon om å lede nasjonen, sa Cohen.

Cohen var Donald Trumps personlige advokat i ti år, fra 2007 til 2017. Han håndterte noen av presidentens mest intime og personlige anliggender.

Cohen fortalte kongressmedlemmene at Trump visste at Wikileaks kom til å offentliggjøre stjålne e-poster fra Hillary Clintons kampanje før det skjedde. Han sa også at presidenten fortsatte å planlegge byggingen av Trump Tower i Moskva under valgkampen.

Cohen fortalte dessuten at han kjenner til flere kriminelle forhold knyttet til Trump som han ikke kan diskutere, fordi de etterforskes av den føderale domstolen i New York. Den tidligere advokaten opplyste at han samarbeider med flere av etterforskningene.

Fakta: Cohen-høringene President Donald Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen (52) er onsdag innkalt til åpen høring i Representantenes hus i Kongressen. Høringen kommer i kjølvannet av Mueller-etterforskningen og er ledet av den demokratiske komitéformannen, Elijah Cummings. Onsdagens høring er arrangert av en av fem komiteer i Kongressen som gransker Trump og valgfusk i USA, ifølge CNN. I tillegg har både FBI og et lag sammensatt av spesialetterforsker Robert Mueller, egne etterforskninger. Cohen ble i desember i fjor dømt til tre års fengsel og starter soningen i mai. Cohen mistet tirsdag advokatbevillingen, samme dag som han hadde et over ni timer lang høring i Senatets etterretningskomité bak lukkede dører. Torsdag skal Cohen inn til sin tredje høring i Kongressen denne uken, da han skal i en lukket høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Hva visste Trump?

Som forventet gravde demokratene i hvor mye Trump egentlig visste, mens republikanerne angrep Cohens troverdighet.

Demokrat Debbie Wasserman Schultz spurte om Trump-familien var under mulig påvirkning av en fremmed makt under valgkampen, i forbindelse med Trump Tower-planene.

– Ja, svarte Cohen.

Cohen hevdet at presidenten med overlegg løy til det amerikanske folk om at han ikke hadde noen forretningsinteresser i Russland, mens han samtidig jobbet med å få bygget Trump Tower i Moskva.

– Han løy om det fordi han aldri hadde forventet å vinne, og han kunne tjene hundrevis av millioner av dollar på prosjektet, sa Cohen.

Dette er et av punktene Cohen løy til Kongressen om tidligere. Han informerte Senatets etterretningskomité om at planen for Trump Tower Moskva ble skrinlagt i januar 2016 – før primærvalgene begynte. Nå sier Cohen at planleggingen fortsatte lenge etter dette, parallelt med valgkampen. Han vitnet også om at Trump og familien var svært involvert i prosjektet.

Aggressive republikanere

Republikanerne angrep Cohens troverdighet aggressivt. Viseformann Jim Jordan begynte sin utspørring med å sitere en trussel som Michael Cohen har sendt. Han la deretter frem eksempler på Cohens skatteunndragelse og kriminelle oppførsel.

– Var dette gjort for å beskytte president Trump? spurte Jordan.

– Nei, svarte Cohen.

Jordan anklaget Cohen for å straffe Trump fordi han ikke fikk jobb i Det hvite hus. Innledningsvis sa Jordan at høringen og Cohens samarbeid med påtalemyndigheten var iscenesatt av en gruppe demokrater tilknyttet til Hillary Clinton. Han kalte Cohens advokat Lenny Davis for en Clinton-alliert. Målet var å få Trump stilt for riksrett, sa Jordan.

Republikanernes angrep så ut til å gå inn på Michael Cohen. Ved flere anledninger ristet han på hodet og avbrøt utspørrerne. Etter en anspent utspørring om Cohens skatteunndragelser ble han anklaget av viseformann Jordan for ikke å vise anger.

– Skam deg, Herr Jordan, svarte Cohen, tydelig irritert.

– Jeg skal sitte flere år i fengsel. Jeg har tatt ansvar for mine handlinger.

Republikaneren Mark Meadows presset Cohen om penger – omtrent ti millioner kroner – han har fått fra selskapet Novartis som konsulent. Han tok også opp penger Cohen har fått fra en finansinstitusjon i Kasakhstan, og anklaget Cohen for å drive ulovlig lobbyvirksomhet.

En av republikanerne hadde med seg en stor plakat med bilde av Cohen og påskriften «Liar, liar, pants on fire».

– Jeg er ansvarlig for denne typen dumskap, fordi jeg gjorde det samme i ti år som du nå holder på med, sa Cohen til kongressmannen.

Rasistiske holdninger

Cohen presenterte en sjekk som han sa var tilbakebetaling for penger han hadde betalt til pornostjernen Stormy Daniels. Pengene kom fra Trumps personlige konto, sa Cohen. Cohen er dømt for dette forholdet fordi det er et brudd på loven om valgkampfinansiering.

– Jeg er ikke en perfekt mann. Jeg har gjort ting jeg ikke er stolt av, og jeg må leve med konsekvensene resten av livet, sa Cohen avslutningsvis i sin innledning.

Cohen la også frem eksempler på det han sa var Trumps rasistiske holdninger.

– Han spurte meg en gang om jeg kunne nevne et land som er styrt av en svart person som ikke er et «møkkahøl», sa Cohen.

– Dette var mens Barack Obama var president.

Fakta: Dette er Michael Cohen Michael Cohen har vært Donald Trumps personlige advokat og fikser i ti år. Han var formelt tilknyttet Trump-organisasjonen. Cohen tok seg både av private saker og forhold tilknyttet forretningsdriften av Trumps selskaper. Han ble tiltalt av en domstol i New York, og sa seg skyldig på åtte punker, inkludert skatteunndragelse og å ha løyet til Kongressen. Cohen ble intervjuet av Robert Muellers etterforskere i mer enn 70 timer. Han er dømt til tre års fengsel, men fikk kraftig strafferabatt fordi han har samarbeidet med Mueller.

Fremla dokumenter

Donald Trumps tidligere advokat begynte høringen i Kongressen med å fremstille presidenten som en rasist og en løgner. Cohen la også frem det han sier er bevis på at presidenten er skyldig i en kriminell handling.

Cohens erklæring lekket til amerikanske medier sent tirsdag kveld. Du kan lese den her.

– Jeg skjønner at noen av dere kan tvile og angripe min troverdighet. Derfor har jeg tatt med i denne erklæringen dokumenter som er uangripelige, og som viser at informasjonen du vil høre er riktig og sann, sa Cohen.

Advokaten uttrykte anger over sin rolle i Trumps presidentkampanje, og sa at han skammer seg.

– Jeg skammer meg for jeg vet hva Donald Trump er. Han er en rasist. Han er en bedrager, sa Michael Cohen i sin innledningskommentar.

Cohen vitner i en åpen høring til kontrollkomiteen i Representantenes hus. Tirsdag vitnet han i en lukket høring for Senatets etterretningskomité.

Forsøkte å utsette høringen i siste liten

Lederen for den konservative gruppen Freedom Caucus, Mark Meadows, avbrøt høringen innledningsvis med å protestere rasende mot prosessen og forlange at den ble utsatt fordi det lekket informasjon på forhånd om Cohens vitnemål. Meadows er en av Trumps sterkeste allierte i Kongressen.

Republikanerne på komiteen forsøkte å avbryte høringen med forskjellige innsigelser, og krav om formelle avstemninger.

– Dere har gjort det klart at dere ikke vil at det amerikanske folket skal høre hva Herr Cohen har å si, sa komitéformann Elijah Cummings (D) til republikanerne på komiteen.

Cummings understreket at høringen var et forsøk på å bringe åpenhet til prosessen i sin innledende kommentar. Komitéformannen sa at han hadde gjort det klart for Cohen at han måtte fortelle sannheten i dag, og at han ville referere saken til justisdepartementet dersom Cohen løy igjen.

– De som sier at Michael Cohen ikke har noe å tape, tar feil, sa Cummings.

«Legitimerer uærlighet»

– Ditt formannskap vil alltid bli identifisert med denne høringen, sa republikaneren Jim Jordan, som er viseformann på komiteen. Han angrep demokratene for å ha innkalt Cohen som vitne.

Han minnet om at Cohen skal sitte i fengsel fordi han løy til Kongressen. Høringen «legitimerer uærlighet», sa Jordan.

– Demokratene vil bare bruke deg, Herr Cohen, sa Jordan.

