Trumps advokat vitner i Kongressen: Republikanerne forsøkte å utsette høringen i siste liten.

Republikanerne forsøkte å utsette høringen i siste liten, men tapte voteringen.

– Donald Trump er en mann som stilte til valg fordi han ville markedsføre seg selv og sin merkevare, sa Michael Cohen til Kongressen onsdag.

– Han hadde ingen intensjon om å lede nasjonen.

Cohen sa også at Trump visste at Wikileaks kom til å offentliggjøre stjålne eposter fra Hillary Clintons kampanje før det skjedde.

Advokaten kom med eksempler på det han sa var Trumps rasistiske holdninger.

– Han spurte meg en gang om jeg kunne nevne et land som er styrt av en svart person som ikke er et «møkkahøl», sa Cohen.

– Dette var mens Barack Obama var president.

Cohen la frem en sjekk som han sa var tilbakebetaling for penger han hadde betalt til pornostjernen Stormy Daniels. Pengene kom fra Trumps personlige konto, sa Cohen. Cohen er dømt for dette foholdet fordi det er et brudd på loven om valgkampfinansiering.

Donald Trumps tidligere advokat begynte høringen i Kongressen i dag med å fremstille presidenten som en rasist og en løgner. Cohen la også frem det han sier er bevis på at presidenten er skyldig i en kriminell handling.

Cohens erklæring lekket til amerikanske medier sent tirsdag kveld. Du kan lese den her.

– Jeg skjønner at noen av dere kan tvile og angripe min troverdighet. Derfor har jeg tatt med i denne erklæringen dokumenter som er uhångripelige, og som viser at informasjonen du vil høre er riktig og sann, sa Cohen.

Advokaten uttrykte anger over sin rolle i Trumps presidentkampanje, og sa at han skammer seg.

– Jeg skammer meg for jeg vet hva Donald Trump er. Han er en rasist. Han er en bedrager, sa Michael Cohen i sin innledningskommentar.

Cohen vitner i en åpen høring til kontrollkomiteen i Representantenes hus. Tirsdag vitnet han i en lukket høring for Senatets etterretningskomite.

Cohen sier at presidenten med overlegg løy til det amerikanske folk om at han ikke hadde noen forretningsinteresser i Russland, mens han samtidig jobbet med å få bygget et Trump Tower i Moskva.

– Han løy om det fordi han aldri hadde forventet å vinne, og han kunne tjene hundrevis av millioner av dollar på prosjektet, sa Cohen.

Dette er et av punktene Cohen løy til Kongressen om. Han informerte Senatets etterretningskomité om at planen for Trump Tower Moskva ble skrinlagt i januar 2016 – før primærvalgene begynte. Nå sier Cohen at planleggingen fortsette lenge etter, parallelt med valgkampen. Han sier også at Trump var svært involvert.

Lederen for den konservative gruppen Freedom Caucus, Mark Meadows, avbrøt høringen innledningsvis med å protestere rasende mot prosessen og forlange at den ble utsatt fordi det lekket informasjon på forhånd om Cohens vitnemål. Meadows er en av Trumps sterkeste allierte i Kongressen.

Komitéformann bekymret for løgn

Republikanerne på komiteen forsøkte å avbryte høringen med forskjellige innsigelser, og krav om formelle avstemninger. Alt tyder på at dette kan bli en eksplosiv dag på Capitol Hill.

– Dere har gjort det klart at dere ikke vil at det amerikanske folket skal høre hva Herr Cohen har å si, sa komitéformann Elijah Cummings (D) til republikanerne på komiteen.

Det amerikanske folket kan selv avgjøre hvor troverdig Cohen er. Han understreket at høringen var et forsøk på å bringe åpenhet til prosessen i sin innledende kommentar. Cummings sa at han har gjort det klart for Cohen at han må fortelle sannheten i dag, og at han vil referere saken til justisdepartementet dersom Cohen lyver igjen.

– De som sier at Michael Cohen ikke har noe å tape, tar feil, sa Cummings.

Fakta: Dette er Michael Cohen Michael Cohen har vært Donald Trumps personlige advokat og fikser i ti år. Han var formelt tilknyttet Trump-organisasjonen. Cohen tok seg både av private saker og forhold tilknyttet forretningsdriften av Trumps selskaper. Han ble tiltalt av en domstol i New York, og sa seg skyldig på åtte punker, inkludert skatteunndragelse og å ha løyet til Kongressen. Cohen ble intervjuet av Robert Muellers etterforskere i mer enn 70 timer. Han er dømt til tre års fengsel, men fikk kraftig strafferabatt fordi han har samarbeidet med Mueller.

– Ditt formannskap vil alltid bli identifisert med denne høringen, sa republikaneren Jim Jordan, som er viseformann på komiteen. Han angrep demokratene for å ha innkalt Cohen som vitne.

Han minnet om at Cohen skal sitte i fengsel fordi han løy til Kongressen. Høringen «legitimerer uærlighet», sa Jordan.

– Demokratene vil bare bruke deg, Herr Cohen, sa Jordan.

Jordan sa at høringen og Cohens samarbeid med påtalemyndigheten var iscenesatt av en gruppe demokrater tilknyttet til Hillary Clinton, og kalte Cohens advokat Lenny Davis for en Clinton-alliert. Målet var å få Trump stilt for riksrett, sa Jordan.

Cohen var Donald Trumps personlige advokat i ti år, fra 2007 til 2017. Han håndterte noen av presidentens mest intime og personlige anliggender.

«Jeg skammer meg for jeg vet hva Donald Trump er. Han er en rasist. Han er en svindler» står det i erklæringen Cohen planlegger å lese opp til medlemmene av kontrollkomiteen.

Advokaten skal presentere flere dokumenter som han sier underbygger sine påstander, inkludert en sjekk signert av Trump som han sier er betaling til pornostjernen Stormy Daniels.

Høringen er åpen for publikum og kommer til å bli direktesendt på en rekke TV-kanaler. Det er knyttet enorm spenning til seansen.

Republikanerne i Representantenes hus har minnet om at Cohen er dømt for flere kriminelle forhold, og at han har innrømmet å ha løyet til Kongressen. En av representantene, Matt Gaetz fra Florida, truet tilsynelatende Cohen på Twitter tirsdag kveld. «Vet din kone og din svigerfar om kjæresten din?» skrev Gaetz, som er en sterk tilhenger av president Trump.

Trump har tidligere kalt Cohen «en rotte» på Twitter fordi han samarbeider med påtalemyndigheten og spesialetterforskningen til Robert Mueller.

Gaetz sitter ikke i komiteen, men det er forventet at andre republikanere vil stille spørsmål ved Cohens troverdighet.

«Jeg har bedt komiteen beskytte min familie mot trusler fra presidenten,» står det i erklæringen Cohen planlegger å fremføre.

