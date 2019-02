Færøyene holder turiststengt

Et økende antall turister har så smått begynt å sette spor i enkelte naturområder på Færøyene. Derfor blir Færøyene stengt for alminnelige turister siste helg i april for å gjennomføre dugnad.

Utenlandske frivillige som ønsker å hjelpe til, kan imidlertid møte fram. Det er satt av plass til rundt 100 besøkende som kan melde seg som frivillige. De vil få gratis kost og losji for å hjelpe til med dugnaden.

– For oss handler turisme ikke kun om tall. Vi byr med glede besøkende velkommen hvert år. Men vi har også et ansvar overfor vår lokalbefolkning og vår vakre natur som vi vil beskytte, slik at vi også framover kan sikre en bærekraftig og ansvarlig vekst i antall turister, sier Guðrið Højgaard, direktør for Visit Færøyene.

Under dugnadshelgen skal det blant annet settes opp veiskilt, etableres stier og utsiktspunkter.

Rundt 110.000 turister kommer til Færøyene hvert år. Veksten har vært på rundt 10 prosent de siste par årene.

Det bor rundt 50.000 mennesker og 80.000 sauer på Færøyene.