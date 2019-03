– Et delt samfunn kan ikke fortsette for alltid. Bare se på kostnadene ved det at vi må ha to skoler, to doktorer, to av alt, sier Barry Fegan, miljøarbeider i en nedslitt ungdomsklubb i bakgården til et kloster i Belfast.

Ungdomsklubben ligger i det katolske Falls Road-området, rett ved de såkalte fredsmurene som skiller dem fra det protestantiske Shankill Road.