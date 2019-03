Asia Bibi unnslapp dødsstraff i Pakistan. Nå har advokaten hennes en ny sak.

Saif Malook dytter brillene opp på nesen, legger hodet på skakke og slår ut med armene:

– Kjedelig? KJEDELIG?!

Den pakistanske advokaten har nettopp fortalt at han synes Norge er så fredelig. Særlig liker han at det er lite folk i gatene. Han er derimot lite imponert av journalistens kommentar om at det er fint i Norge, men kanskje litt kjedelig.

– Her er det gratis utdanning, høye lønninger og et godt transportsystem. Og det er trygt her, sier han i en hotellobby i Oslo sentrum.

Han vet altfor godt hva det betyr ikke å være trygg.

– Når du takker ja til denne typen jobb, vet du at hver dag fremover er en bonus.

Jobben han snakker om, er hans arbeid som forsvarsadvokat for blasfemianklagede – og nå frifunne – Asia Bibi.

Arkivfoto: AP/ NTB scanpix

Til Canada

Firebarnsmoren Asia Bibi ble i 2009 dømt til døden for blasfemi i Pakistan. I høst opphevet pakistansk høyesterett dommen mot henne.

Radikale religiøse partier mente dommerne som frikjente henne, måtte dø. De krevde en ekstra gjennomgang av den frifinnende dommen. 19. januar i år ble det klart at frifinnelsen opprettholdes, til heiarop fra hennes støttespillere og protester i gatene.

Saken hennes er nemlig fremdeles så betent at det svært farlig for henne i hjemlandet. Derfor sitter hun i et bevoktet hus mens hun venter på utreise til Canada. Der har hun fått opphold, og der bor døtrene.

– Hun reiser snart. Av sikkerhetsårsaker er det alt jeg kan si, sier Malook.

Selv har han måtte forlate landet under rettsprosessen fordi det var fare for hans liv.

Likevel har han nå valgt å ta på seg en ny sak med en blasfemitiltalt kristen kvinne. Han ikke vil si noe mer om saken ennå.

– Henne skal jeg også få frikjent. Og så skal jeg ta meg litt fri. Hvis jeg lever.

Muhammad Sajjad / AP / NTB scanpix

Streng lov

Saken mot Asia Bibi har ført til at det er blitt stor internasjonal oppmerksomhet rundt Pakistans strenge blasfemilov, som fører til automatisk dødsstraff dersom man blir dømt, ifølge NTB.

Mellom 1987 og 2016 skal nærmere 1500 mennesker ha blitt anklaget for blasfemi, ifølge Senteret for sosial rettferdighet.

Ingen er så langt blitt henrettet, men ifølge den pakistanske tenketanken Senter for forskning- og sikkerhetsstudier skal 65 mennesker ha blitt drept av religiøse demonstranter etter å ha blitt blasfemianklaget.

Malook mener å se av sakene i høyesterett at blasfemiloven brukes i personlige konflikter, men ønsker ikke å kommentere om loven er god eller dårlig.

– Det er opp til politikerne å bestemme. Det jeg kan si, er at jeg mener at enhver som fornærmer Gud eller profeten, er åpenbart en syk person. Det er en syk handling.

Slik er blasfemilovgivningen i verden i dag:

Fakta: Blasfemilover i verden 74 land har lovverk som uttrykker straff for blasfemi. Dette gjelder ikke lover som straffer hatprat. 43 av disse landene straffer blasfemi med fengselsstraff. I seks land er det dødsstraff for blasfemi: Afghanistan, Iran, Nigeria, Pakistan, Saudi-Arabia og Somalia. Kilde: IHEU Freedom of Thought Report

– Fattigdom, ikke religion

Asia Bibi tilhører den kristne minoriteten i Pakistan som er overrepresentert blant blasfemianklagede.

Flertallet av kristne i landet har bakgrunn fra migranter fra lavkaster i India, og flertallet lever fremdeles under trange økonomiske kår.

Malook tror imidlertid at fattigdom er en større trussel mot minoriteten enn blasfemiloven.

– Hvis Vesten virkelig vil hjelpe de kristne i Pakistan, bør de fokusere på utdanningshjelp og stipender til unge kristne, slik at de kan settes i stand til å hjelpe seg selv. Det er fattigdommen som er det største problemet, sier han.