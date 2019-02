Dette er «Veien til 2020», det ukentlige nyhetsbrevet til vår USA-korrespondent Christina Pletten. Det blir sendt ut på epost i begynnelsen av hver uke. Valget i 2020 blir tidenes thriller, og dramaet er allerede i gang. Meld deg på for å få nyhetsbrevet direkte i innboksen din her!

Trump vil ha Nobels fredspris

President Donald Trump er på vei til Vietnam for å møte Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. En av tingene Trump håper å oppnå med turen er trolig å imponere fem nordmenn... Trump har nemlig et veldig sterkt ønske om å vinne Nobels fredspris, ifølge The New York Times.

Ba Japan nominere ham. Trump sa nylig at Japan har nominert ham til prisen. En japansk avis bekreftet dette noen dager senere, gjennom anonyme kilder. Avisen skriver at statsminister Shinzo Abe nominerte Trump «på oppfordring fra Washington».

PS! Et nyttig perspektiv: USA er fortsatt verdens overlegne supermakt, skriver Aftenpostens kommentator Øystein Kløvstad Langberg.

Russerne har startet 2020

Ukens mest sjokkerende lesning var en gravesak fra Politico der de viser at russiske troll nå er i full gang med å påvirke neste valg og piske opp stemningen. De viktigste punktene:

Fire demokrater ser ut til å være hovedmålene - Elizabeth Warren, Kamala Harris, Beto O'Rourke og Bernie Sanders.

Rykter med rasistiske undertoner om Kamala Harris er en av de mest markante trendene, ifølge analytikere.

Money, money, money

Bernie Sanders samlet inn SEKS MILLIONER DOLLAR de første 24 timene etter at han kunngjorde sitt kandidatur. Fra over 200.000 personer. Det er helt vilt, og et skremmeskudd til konkurrentene. Det betyr at:

Viser styrke. Sanders har beholdt mye styrken i sin kjempestore, nasjonale organisasjon fra 2016.

Sanders har beholdt mye styrken i sin kjempestore, nasjonale organisasjon fra 2016. Legger press på andre. Pengemangel kan presse ut de svakeste kandidatene tidlig. Eksempel: Wisconsin-guvernør Scott Walker var en av favorittene i 2016, men gikk tom for penger og måtte gi seg lenge før primærvalgene begynte.

Pengemangel kan presse ut de svakeste kandidatene tidlig. Eksempel: Wisconsin-guvernør Scott Walker var en av favorittene i 2016, men gikk tom for penger og måtte gi seg lenge før primærvalgene begynte. Storbyer, ikke Iowa. Bernie begynner valgkampen denne uken med folkemøter i Chicago og Brooklyn.

Netflix tar verden med storm

I skrivende stund sitter jeg og ser på Oscarutdelingen (multitasking!), der Netflix-filmen Roma rasker med seg priser.

Globalisering. Netflix er i ferd med å skape en global kulturutveksling som ingen andre nettselskaper har klart, skriver Farhad Manjoo i en superinteressant tekst i The New York Times.

Netflix er i ferd med å skape en global kulturutveksling som ingen andre nettselskaper har klart, skriver Farhad Manjoo i en superinteressant tekst i The New York Times. Abonnement. Selskapet baserer seg på abonnement og ikke reklame. Dermed har de interesse av å spre så mye av innholdet sitt som mulig.

Selskapet baserer seg på abonnement og ikke reklame. Dermed har de interesse av å spre så mye av innholdet sitt som mulig. Inspirerende. « Algoritmene deres er skrudd for å utvide interessefeltet ditt i stedet for å snevre det inn», skriver Manjoo.

Algoritmene deres er skrudd for å utvide interessefeltet ditt i stedet for å snevre det inn», skriver Manjoo. Fiasko. Mens Netflix vinner priser er Amazon skadeskutt etter bruddet med New York. Jeg har skrevet litt om endrede holdninger til skattefri for rike selskaper og personer. Du finner saken her: USA surner mot milliardærer som vrir seg unna skatt.

Ukens mest interessante konflikt. Krangelen mellom Fox-verten Tucker Carlson og den nederlandske professoren Rutger Bregman handler også om skatt.

Carlson friket ut da han ble utfordret skarpt av Bregman, som tidligere i måneden sjokkerte elitene i Davos. Videoen må bare sees.

Tucker Carlson er en av de mest innflytelsesrike stemmene i konservative medier. Hans monologer publiseres også på hjemmesiden til Fox News. Her er ukens mest interessante: om Jussie Smollett-saken og hvordan demokratene skaper frykt og splid ved å fokusere på et hat som Carlson mener ikke finnes.

Ukens tall, målinger og lister.

The Washington Post har publisert sin nye ranking av 2020-kandidatene. Kamala Harris er på topp, foran Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

Trump har sterk støtte i 17 delstater (over 50%), og er aller mest populær i West Virginia og Wyoming, ifølge Gallup.

En ny måling for Iowa har Biden foran Harris, Sanders og Warren. Disse fire skiller seg nå ut som en toppkvartett.

Beto og Oprah. TV-dronningen intervjuet Prinsen av El Paso søndag. Beto sier han skal bestemme seg i løpet av mars om han er kandidat for 2020.

Ukens Trumpisme. I think my language is very nice. Presidenten på spørsmål om han hisser til hatefulle handlinger med sin retorikk.

