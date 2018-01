Logikken høres tilforlatelig ut: Dersom ulovlige ytringer publiseres i sosiale medier, må plattformene selv fjerne disse innen 24 timer etter at de har mottatt varselet. Hvis ikke, truer skyhøye bøter.

Loven har nå virket en drøy uke og kritikken mot den er massiv. Særlig handler innvendingene om at Twitter og Facebook ser ut til å slette vilkårlig. Skal nå private selskaper ta avgjørelser som tidligere ble tatt av rettsvesenet? Hvordan går det da med ytringsfriheten?

BBC betegner loven som den hittil mest ekstreme i ulike regjeringers forsøk på å regulere sosiale medier. Det tyske journalistforbundet kaller den en «gaga-lov», altså helt tullete.

Facebook har ansatt flere hundre nye medarbeidere i Tyskland for å kontrollere og slette innhold.

Fakta: Dette er den nye loven (NetzDG): Loven kalles NetzDG, en forkortelse for Netzwerkdurchsetzungsgesetz, altså et verktøy for at lovverket også skal ha gjennomslag i nettverk. Hvem som helst kan melde fra om meldinger de tror strider mot loven. Dersom selskapet ikke fjerner ulovlige ytringer innen 24 timer etter varsling – en uke i mer kompliserte tilfeller, kan de få bøter i timillionersklassen. Loven gjelder sosiale medieplattformer med mer enn to millioner medlemmer. Selskapene har hatt tiden fra oktober 2017 til å forberede seg, den 1. januar 2018 trådte loven i kraft. Facebook har ansatt flere hundre nye tyske medarbeidere for å håndtere varsler. Hva Twitter og Youtube har gjort, er ikke kjent. Kilde: BBC og Die Zeit

Slettet Twitter justisministerens melding?

Meldingene om slettinger av ymse slag har haglet: Tirsdag lo mange godt av at en twittermelding fra justisministeren selv var blitt fjernet, den var syv år gammel. Heiko Maas, fra det sosialdemokratiske partiet SPD, er mannen bak NetzDG. I den omtalte twittermeldingen kalte Maas den kontroversielle, innvandringskritiske politikeren og forfatteren Thilo Sarrazin en idiot.

Om det faktisk er på grunn av nye loven av twittermeldingen er borte, er uklart. Twitter vil ikke kommentere saken, skriver Süddeutsche Zeitung.

Hannibal Hanschke / Reuers

Rabalder med en gang

Kontroversene startet umiddelbart etter at loven trådte i kraft. Den 1. januar ble en twittermelding fra Beatrix von Storch fra det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD) fjernet. Hun hadde formulert en svært grov kritikk av at politiet tvitret på arabisk.

Fraksjonsleder i AfD i Forbundsdagen, Alice Weidel, forsøkte å publisere von Storchs twittermelding på Facebook. Også der ble den slettet. AfD ropte høyt om sensur og kalte fremgangsmåten Stasi-metoder. Dette er en av meldingene de sendte ut:

Krever at loven trekkes

Men motstanden mot den nye loven strekker seg langt utover AfD. Samtlige opposisjonspartier har krevd at loven trekkes tilbake, skriver Die Welt. Nestleder i det liberale partiet FDP, Wolfgang Kubicki, tar de hardeste ordene i bruk og anklager justisminister Heiko Maas for å ha «oppgitt rettsstaten og kapitulert».

– Vi kan ikke delprivatisere rettsvesenet, sier Kubicki til Passauer Neue Presse.

Også De grønne er svært kritisk. Partiets nettpolitiske talsperson Konstantin von Notz sier til Deutschlandsfunk at Facebook & co. reagerer med å slette poster de er i tvil om, også når de muligens er beskyttet av ytringsfriheten. Von Notz kritiserer dessuten at ytringer som faktisk er strafferettslig relevante, ikke fører til at personen bak straffes. Sporene bare fjernes.

– Loven er i sin nåværende form svært ufullkommen og utilstrekkelig. Derfor må noe umiddelbart gjøres, sier han.

Slettet satire

Et eksempel som har vakt særlig sterke reaksjoner, er at satiremagasinet Titanics parodi på Beatrix von Storchs twittermelding også ble slettet.

– Når en twitterkonto som Titanics blir sperret og selskapet sier at det er oss likegyldig at dette er satire, da har man ganske enkelt et massivt problem, kommenterer von Notz.

Regjeringen avventer

Ifølge justisdepartementet må selskapene som driver de sosiale nettverkene legge frem rapporter i april/mai der de beskriver på hvilket grunnlag de sletter. Slik håper de å oppnå transparens.

Loven vil bli svært grundig evaluert, lovte regjeringens pressetalsmann, Steffen Seibert, mandag.