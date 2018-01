Etter en rekke møter mellom Putins og Trumps forhandlere om Ukraina-krigen, kommer det for første gang signaler som tyder på litt fremgang i samtalene.

I forrige uke møttes forhandlerne til Russland og USA i Dubai.

– Vi snakket om hvordan vi skal komme videre, sa Trumps Ukraina-utsending Kurt Volker i en telefonkonferanse med flere europeiske medier, inkludert Aftenposten mandag

– Jeg synes russerne var mer åpne denne gangen.

Kreml: – Mer konstruktivt

Også på russisk side betegnes det siste av fire møter mellom Putins og Trumps Ukraina-forhandlere siden i sommer som «balansert» og positivt.

– Amerikanerne hadde med mer konstruktive forslag denne gang, sa Putins forhandler Vladislav Surkov til Tass.

– Det viktigste er å få på plass en ganske detaljert plan for utplasseringen av en kontingent, sa Surkov.

Hva som helt konkret skal til for å bli enige om fredsbevarende styrker i Ukraina for å stoppe krigen, vil hverken Volker eller Surkov si.

Alexei Nikolsky / TT / NTB scanpix

Ukraina-krigen tar liv hver uke

– Det har vært et år preget av vold. Vi har en pågående humanitær katastrofe på Europas dørterskel, sa Volker i telefonkonferansen mandag.

– Vi snakker om et område som er okkupert av Russland. De er under russiske kommando og kontroll, sa Volker.

– Jeg forklarte for Surkov at det er en dyp skuffelse og stor frustrasjon i Washington DC over at Russland ikke har gjort noe som helst siden jeg ble utnevnt. Vi hadde håpet å se noen fremskritt.

MAKSIM LEVIN / REUTERS

Første dag uten brudd på våpenhvilen

Trumps Ukraina-forhandler trakk også frem at det 23. januar – for første gang på over ett år – ikke var et brudd på våpenhvilen.

Den dagen var Volker på besøk i Kiev for å ha samtaler med Ukrainas president Petro Porosjenko.

– Den natten var første gang på over ett år at det ikke var et eneste brudd på våpenhvilen. Vanligvis er det ellers flere hundre brudd på våpenhvilen. I snitt blir minst tre ukrainske soldater drept hver uke, sa Volker.

Et av de få lyspunktene i Ukraina de siste månedene var fangeutvekslingen i romjulen, hvor flere ukrainske soldater og prorussiske opprørere ble sluppet fri etter lang tid i fangenskap.

Handout / SCANPIX

Fredsbevarende styrker til Ukraina?

I sommer kom det forslag om å opprette en fredsbevarende FN-styrke.

Det ble raskt klart at Kreml, Washington og Kiev hadde svært forskjellige oppfatninger av hva FN-styrkene i så fall skulle gjøre.

Russerne foreslo en fredsbevarende styrke som utelukkende skulle følge OSSE-observatørene og operere langs frontlinjen.

USA og Ukraina ønsket at en FN-styrke skal overvåke hele det opprørskontrollerte området og grensen til Russland. Dette er viktig fordi militære forsterkninger og soldater stadig vekk kommer inn i opprørsområdene over grensen.

– Tanken med en fredsbevarende FN-styrke er å skape et klima som gjør det mulig å få på plass det som er avtalt i Minsk-avtalen, sa Volker.

– Den russiske siden var mottagelig for våre innspill.